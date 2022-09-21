Зеленский снова начал выпрашивать оружие у Запада

Президент Украины потребовал поставок дальнобойного оружия Киеву на Генассамблее ООН

22 сентября 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Зеленский попросил предоставить Украине оружие дальнего действия Фото: Ефрем Лукацкий / AP новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина вновь запросила оружие у Запада. На этот раз президент страны Владимир Зеленский попросил новых поставок вооружения на Генассамблее ООН. «Нам необходима поддержка оружием, военной техникой, боеприпасами, наступательным оружием, оружием более дальнего действия и системами обороны, в первую очередь речь идет о системах ПВО», — сказал он, передает РИА «Новости». При этом ранее Зеленский говорил о том, что Киев уже не ждет от Запада предоставления авиации, однако он уточнил, что не перестанет надеяться на получение системы противовоздушной обороны. Ранее испанский новостной сайт Rebelion опубликовал статью, в которой говорилось, что президент Украины договорился с США о поставках оружия взамен на часть территорий. Об этом свидетельствует подписанный ранее закон о ленд-лизе президентом США Джо Байденом.

Украина вновь запросила оружие у Запада. На этот раз президент страны Владимир Зеленский попросил новых поставок вооружения на Генассамблее ООН. «Нам необходима поддержка оружием, военной техникой, боеприпасами, наступательным оружием, оружием более дальнего действия и системами обороны, в первую очередь речь идет о системах ПВО», — сказал он, передает РИА «Новости». При этом ранее Зеленский говорил о том, что Киев уже не ждет от Запада предоставления авиации, однако он уточнил, что не перестанет надеяться на получение системы противовоздушной обороны. Ранее испанский новостной сайт Rebelion опубликовал статью, в которой говорилось, что президент Украины договорился с США о поставках оружия взамен на часть территорий. Об этом свидетельствует подписанный ранее закон о ленд-лизе президентом США Джо Байденом.