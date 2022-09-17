Rebelion: Зеленский отдал Западу часть Украины ради оружия НАТО

17 сентября 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Украина расплатится с Западом за оружие своими территориями Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, договорившись с США о поставках оружия по ленд-лизу, согласился отдать Западу часть территорий своей страны в качестве оплаты. Об этом пишет испанский новостной сайт Rebelion. «Материализуется серьезная угроза суверенитету этой европейской страны, и это, без сомнения, будет означать, что для того, чтобы способствовать выплате долга, который станет неосуществимым, украинские власти должны будут предоставить свою территорию под расположение войск США и НАТО. <…> Доказательством этого является подписание президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе», — говорится в материале сайта. Отмечается, что Североатлантический блок во главе с Вашингтоном проворачивал аналогичную схему с Германией после Второй мировой войны, построив военные объекты на подконтрольных Берлину территориях на крайне невыгодных условиях для немецких властей. «Украина роет себе могилу, показывая, что находится на пути к тому, чтобы стать главным подставным лицом Вашингтона в Европе, стать острием интересов энергетического лобби и военно-промышленного комплекса страны», — резюмировал автор статьи. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Отставной полковник Виктор Литовкин отметил, что Украине придется еще очень долго расплачиваться за западное вооружение, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский, договорившись с США о поставках оружия по ленд-лизу, согласился отдать Западу часть территорий своей страны в качестве оплаты. Об этом пишет испанский новостной сайт Rebelion. «Материализуется серьезная угроза суверенитету этой европейской страны, и это, без сомнения, будет означать, что для того, чтобы способствовать выплате долга, который станет неосуществимым, украинские власти должны будут предоставить свою территорию под расположение войск США и НАТО. <…> Доказательством этого является подписание президентом США Джо Байденом закона о ленд-лизе», — говорится в материале сайта. Отмечается, что Североатлантический блок во главе с Вашингтоном проворачивал аналогичную схему с Германией после Второй мировой войны, построив военные объекты на подконтрольных Берлину территориях на крайне невыгодных условиях для немецких властей. «Украина роет себе могилу, показывая, что находится на пути к тому, чтобы стать главным подставным лицом Вашингтона в Европе, стать острием интересов энергетического лобби и военно-промышленного комплекса страны», — резюмировал автор статьи. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Отставной полковник Виктор Литовкин отметил, что Украине придется еще очень долго расплачиваться за западное вооружение, передает «Царьград».