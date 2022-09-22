В США призвали Зеленского «оставить Крым в покое»

The American Conservative: попытки Зеленского вернуть Крым приведут к эскалации конфликта
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Клипарт unsplash. Irina Rassvetnaja, крым, побережье, черное море, скалы, отдых, отпуск, туризм, курорт, ласточкино гнездо
Украине не стоит предпринимать попыток «отвоевать» Крым, считают в США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США не верят в достаточную силу ВСУ для достижения целей о возврате Крыма «военным путем». Об этом сообщает американский журнал The American Conservative.

«С имеющимися силами Киеву будет нелегко отвоевать даже Донбасс, включая земли, отошедшие в 2014 году», — сказано в материале. В статье добавляют, что попытки Украины вернуть Крым являются гораздо более сложной задачей, которые может привести к тотальной войне. Для возврата Крыма украинским властям понадобится гораздо больше людских ресурсов, а также западного вооружения.

Украина, помимо риска тотальной войны, при попытках вернуть Крым может лишиться поддержки США и Европы, которые могут не захотеть поощрять столь масштабные действия. Издание также отмечает, что нет особых доказательств в том, что большинство жителей Крыма готово к возврату в состав Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и любые претензии на него получат немедленный ответ, передает телеканал 360. С 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

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В США не верят в достаточную силу ВСУ для достижения целей о возврате Крыма «военным путем». Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «С имеющимися силами Киеву будет нелегко отвоевать даже Донбасс, включая земли, отошедшие в 2014 году», — сказано в материале. В статье добавляют, что попытки Украины вернуть Крым являются гораздо более сложной задачей, которые может привести к тотальной войне. Для возврата Крыма украинским властям понадобится гораздо больше людских ресурсов, а также западного вооружения. Украина, помимо риска тотальной войны, при попытках вернуть Крым может лишиться поддержки США и Европы, которые могут не захотеть поощрять столь масштабные действия. Издание также отмечает, что нет особых доказательств в том, что большинство жителей Крыма готово к возврату в состав Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и любые претензии на него получат немедленный ответ, передает телеканал 360. С 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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