В США призвали Зеленского «оставить Крым в покое»

The American Conservative: попытки Зеленского вернуть Крым приведут к эскалации конфликта

22 сентября 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Украине не стоит предпринимать попыток «отвоевать» Крым, считают в США Фото: Irina Rassvetnaja/unsplash.com © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США не верят в достаточную силу ВСУ для достижения целей о возврате Крыма «военным путем». Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «С имеющимися силами Киеву будет нелегко отвоевать даже Донбасс, включая земли, отошедшие в 2014 году», — сказано в материале. В статье добавляют, что попытки Украины вернуть Крым являются гораздо более сложной задачей, которые может привести к тотальной войне. Для возврата Крыма украинским властям понадобится гораздо больше людских ресурсов, а также западного вооружения. Украина, помимо риска тотальной войны, при попытках вернуть Крым может лишиться поддержки США и Европы, которые могут не захотеть поощрять столь масштабные действия. Издание также отмечает, что нет особых доказательств в том, что большинство жителей Крыма готово к возврату в состав Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и любые претензии на него получат немедленный ответ, передает телеканал 360. С 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

В США не верят в достаточную силу ВСУ для достижения целей о возврате Крыма «военным путем». Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «С имеющимися силами Киеву будет нелегко отвоевать даже Донбасс, включая земли, отошедшие в 2014 году», — сказано в материале. В статье добавляют, что попытки Украины вернуть Крым являются гораздо более сложной задачей, которые может привести к тотальной войне. Для возврата Крыма украинским властям понадобится гораздо больше людских ресурсов, а также западного вооружения. Украина, помимо риска тотальной войны, при попытках вернуть Крым может лишиться поддержки США и Европы, которые могут не захотеть поощрять столь масштабные действия. Издание также отмечает, что нет особых доказательств в том, что большинство жителей Крыма готово к возврату в состав Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и любые претензии на него получат немедленный ответ, передает телеканал 360. С 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.