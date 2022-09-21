21 сентября 2022

В Челябинской области похолодает до нуля. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дневная жара под 30 градусов будет в Челябинской области сменяться ночным похолоданием Фото:

В ночь на 23 сентября температура в Челябинской области опустится до нуля градусов. Это следует из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра.

В ночь на пятницу, 23 сентября, в низинах похолодает до 0 градусов. Но ночами 24 и 25 сентября будет несколько теплее — 1-2 градуса. При этом днем воздух будет по-прежнему прогреваться до непривычных для конца сентября температур, приближающихся к 30-градусной отметке», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Так, в пятницу и субботу прогнозируется 28-29 градусов. Воскресенье будет несколько более прохладным: 15-20 градусов на севере области и до 25-ти на юге региона.

В самом Челябинске 23 и 24 сентября температура будет практически совпадать со среднеобластной — 27 градусов. В воскресенье синоптики обещают 15-17 градусов. Зато если последний выходной для большей части области будет полностью дождливым, то в столице Южного Урала осадков не ожидается.

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В ночь на 23 сентября температура в Челябинской области опустится до нуля градусов. Это следует из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра. В ночь на пятницу, 23 сентября, в низинах похолодает до 0 градусов. Но ночами 24 и 25 сентября будет несколько теплее — 1-2 градуса. При этом днем воздух будет по-прежнему прогреваться до непривычных для конца сентября температур, приближающихся к 30-градусной отметке», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Так, в пятницу и субботу прогнозируется 28-29 градусов. Воскресенье будет несколько более прохладным: 15-20 градусов на севере области и до 25-ти на юге региона. В самом Челябинске 23 и 24 сентября температура будет практически совпадать со среднеобластной — 27 градусов. В воскресенье синоптики обещают 15-17 градусов. Зато если последний выходной для большей части области будет полностью дождливым, то в столице Южного Урала осадков не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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