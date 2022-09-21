В Челябинской области похолодает до нуля. Скрин

22 сентября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Дневная жара под 30 градусов будет в Челябинской области сменяться ночным похолоданием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 23 сентября температура в Челябинской области опустится до нуля градусов. Это следует из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра. В ночь на пятницу, 23 сентября, в низинах похолодает до 0 градусов. Но ночами 24 и 25 сентября будет несколько теплее — 1-2 градуса. При этом днем воздух будет по-прежнему прогреваться до непривычных для конца сентября температур, приближающихся к 30-градусной отметке», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Так, в пятницу и субботу прогнозируется 28-29 градусов. Воскресенье будет несколько более прохладным: 15-20 градусов на севере области и до 25-ти на юге региона. В самом Челябинске 23 и 24 сентября температура будет практически совпадать со среднеобластной — 27 градусов. В воскресенье синоптики обещают 15-17 градусов. Зато если последний выходной для большей части области будет полностью дождливым, то в столице Южного Урала осадков не ожидается. Скрин: челябинский ЦГМС

В ночь на 23 сентября температура в Челябинской области опустится до нуля градусов. Это следует из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра. В ночь на пятницу, 23 сентября, в низинах похолодает до 0 градусов. Но ночами 24 и 25 сентября будет несколько теплее — 1-2 градуса. При этом днем воздух будет по-прежнему прогреваться до непривычных для конца сентября температур, приближающихся к 30-градусной отметке», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Так, в пятницу и субботу прогнозируется 28-29 градусов. Воскресенье будет несколько более прохладным: 15-20 градусов на севере области и до 25-ти на юге региона. В самом Челябинске 23 и 24 сентября температура будет практически совпадать со среднеобластной — 27 градусов. В воскресенье синоптики обещают 15-17 градусов. Зато если последний выходной для большей части области будет полностью дождливым, то в столице Южного Урала осадков не ожидается.