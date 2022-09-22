22 сентября 2022
21 сентября 2022

Чиновников из ЯНАО будут лечить на бюджетные деньги

Ямальские чиновники получат полисы ДМС за счет средств окружного бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки депутата, чиновники депутаты
Медицинские страховки получат 2104 чиновника из ЯНАО Фото:

Госслужащих из ЯНАО обеспечат полисами ДМС за счет средств окружного бюджета. Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, медицинские страховки получат 2104 чиновника.

«Объект закупки: оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа. Начальная цена — 31 000 224 рубля. Наименование бюджета — окружной бюджет», — указано в закупке. Заказчик — аппарат губернатора округа.

Заявки принимаются до 11 октября. В страховку должны включить: амбулаторно-поликлиническую, стоматологическую, стационарную, скорую помощь (при наличии бригад, работающих в системе ДМС), реабилитационно-восстановительное лечение, а также экстренную и неотложную помощь на территории РФ.

Чиновникам доступно лечение и реабилитация в ЯНАО и в городах других регионов. Среди них — Тюмень, Москва, Санкт-Петербург и другие. Медицинская страховка действует один год, исполнитель должен приступить к работе 1 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что аппарат губернатора ЯНАО определил поставщика на контракт в 31 миллион рублей для оказания услуг по медицинскому страхованию 2141 госслужащего. Средства на полисы ДМС выделяются из регионального бюджета.

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Госслужащих из ЯНАО обеспечат полисами ДМС за счет средств окружного бюджета. Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, медицинские страховки получат 2104 чиновника. «Объект закупки: оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа. Начальная цена — 31 000 224 рубля. Наименование бюджета — окружной бюджет», — указано в закупке. Заказчик — аппарат губернатора округа. Заявки принимаются до 11 октября. В страховку должны включить: амбулаторно-поликлиническую, стоматологическую, стационарную, скорую помощь (при наличии бригад, работающих в системе ДМС), реабилитационно-восстановительное лечение, а также экстренную и неотложную помощь на территории РФ. Чиновникам доступно лечение и реабилитация в ЯНАО и в городах других регионов. Среди них — Тюмень, Москва, Санкт-Петербург и другие. Медицинская страховка действует один год, исполнитель должен приступить к работе 1 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что аппарат губернатора ЯНАО определил поставщика на контракт в 31 миллион рублей для оказания услуг по медицинскому страхованию 2141 госслужащего. Средства на полисы ДМС выделяются из регионального бюджета.
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