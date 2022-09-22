Чиновников из ЯНАО будут лечить на бюджетные деньги

Ямальские чиновники получат полисы ДМС за счет средств окружного бюджета

Медицинские страховки получат 2104 чиновника из ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госслужащих из ЯНАО обеспечат полисами ДМС за счет средств окружного бюджета. Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, медицинские страховки получат 2104 чиновника.

«Объект закупки: оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию государственных гражданских служащих Ямало-Ненецкого автономного округа. Начальная цена — 31 000 224 рубля. Наименование бюджета — окружной бюджет», — указано в закупке. Заказчик — аппарат губернатора округа.

Заявки принимаются до 11 октября. В страховку должны включить: амбулаторно-поликлиническую, стоматологическую, стационарную, скорую помощь (при наличии бригад, работающих в системе ДМС), реабилитационно-восстановительное лечение, а также экстренную и неотложную помощь на территории РФ.

Чиновникам доступно лечение и реабилитация в ЯНАО и в городах других регионов. Среди них — Тюмень, Москва, Санкт-Петербург и другие. Медицинская страховка действует один год, исполнитель должен приступить к работе 1 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что аппарат губернатора ЯНАО определил поставщика на контракт в 31 миллион рублей для оказания услуг по медицинскому страхованию 2141 госслужащего. Средства на полисы ДМС выделяются из регионального бюджета.