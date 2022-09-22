22 сентября 2022

В Челябинске в центре города скопились пробки

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожная обстановка. Челябинск, проспект ленина, дорога
Челябинские пробки замедлили автотрафик с утра в центре города Фото:

В Челябинске на проспекте Ленина утром 23 сентября образовались автопробки. Накануне в мэрии города предупредили об ограничениях, связанных с проведением митинг-концерта.

Концерт «Своих не бросаем» состоится в 14:30 на центральной сцене парка имени Гагарина. По сведениям пресс-службы челябинской мэрии, ограничения движения начались в шесть часов утра и продлятся до окончания мероприятия.

По шкале сервиса «Яндекс. Пробки» заторы соответствуют пяти баллам. Судя по карте Яндекса, по состоянию на 9:51 часов утра движение затруднено на проспекте Ленина, улицах Труда, на участке Свердловского проспекта от Труда к Ленина, а также на улицах Энгельса и Северо-Крымской.

Митинг-концерт «Своих не бросаем» проводится в поддержку инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Волеизъявление граждан начнется в регионе 23 сентября и продлится до 26 сентября включительно. В Челябинске проголосовать можно 27 сентября в помещении ДК им. Колющенко.

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В Челябинске на проспекте Ленина утром 23 сентября образовались автопробки. Накануне в мэрии города предупредили об ограничениях, связанных с проведением митинг-концерта. Концерт «Своих не бросаем» состоится в 14:30 на центральной сцене парка имени Гагарина. По сведениям пресс-службы челябинской мэрии, ограничения движения начались в шесть часов утра и продлятся до окончания мероприятия. По шкале сервиса «Яндекс. Пробки» заторы соответствуют пяти баллам. Судя по карте Яндекса, по состоянию на 9:51 часов утра движение затруднено на проспекте Ленина, улицах Труда, на участке Свердловского проспекта от Труда к Ленина, а также на улицах Энгельса и Северо-Крымской. Митинг-концерт «Своих не бросаем» проводится в поддержку инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Волеизъявление граждан начнется в регионе 23 сентября и продлится до 26 сентября включительно. В Челябинске проголосовать можно 27 сентября в помещении ДК им. Колющенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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