В Челябинске в центре города скопились пробки

Челябинские пробки замедлили автотрафик с утра в центре города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на проспекте Ленина утром 23 сентября образовались автопробки. Накануне в мэрии города предупредили об ограничениях, связанных с проведением митинг-концерта.

Концерт «Своих не бросаем» состоится в 14:30 на центральной сцене парка имени Гагарина. По сведениям пресс-службы челябинской мэрии, ограничения движения начались в шесть часов утра и продлятся до окончания мероприятия.

По шкале сервиса «Яндекс. Пробки» заторы соответствуют пяти баллам. Судя по карте Яндекса, по состоянию на 9:51 часов утра движение затруднено на проспекте Ленина, улицах Труда, на участке Свердловского проспекта от Труда к Ленина, а также на улицах Энгельса и Северо-Крымской.

Митинг-концерт «Своих не бросаем» проводится в поддержку инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Волеизъявление граждан начнется в регионе 23 сентября и продлится до 26 сентября включительно. В Челябинске проголосовать можно 27 сентября в помещении ДК им. Колющенко.