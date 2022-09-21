В Челябинской области на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ задействуют полицию

Челябинский облизбирком оказывает содействие в референдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Избирательная комиссия Челябинской области попросили ГУ МВД региона оказать повышенное внимание к местам проведения референдума по вопросу вхождения ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом 22 сентября на пресс-конференции сообщил зампредседателя облизбиркома Артем Миронов, передает корреспондент URA.RU.

«Мы попросили ГУ МВД региона оказать повышенное внимание к местам проведения референдума и к прилегающим территориям. По мнению организаторов голосования, в эти дни возможны провокации. Надеюсь, полиция примет меры по исключению таких эксцессов», — рассказал Миронов.

В области проживает около 500 беженцев с освобожденных территорий. Условия проведения голосования определяют власти данных четырех территорий. Это жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Главная проблема референдума — опасения избирателей и организаторов за свою жизнь и жизнь своих родственников. По этой причине в облизбиркоме попросили СМИ быть максимально лояльными к просьбам не использовать фотографии и персональные данные участников референдума.

Для голосования участник должен предъявить паспорт гражданина Украины с пометкой о регистрации на конкретной территории. Российская система ГАС «ВЫБОРЫ» в референдуме не задействована, поскольку там нет информации о данных избирателях.

«Наш избирком оказывает только содействие в референдуме. К организации и проведению голосования мы не можем иметь отношения, чтобы избежать упреков в подтасовках», — отметил Миронов.

Голосование по вхождению в состав РФ по четырем территориям Украины пройдет с 23 по 26 сентября 2022 года в территории области. 27 сентября 2022 года — в Челябинске в помещении ДК им. Колющенко.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима. Освобожденные территории заявили желание войти в состав РФ, проведя народный референдум.