21 сентября 2022

В центре Челябинска перекроют движение из-за митинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, гаи, полиция, гибдд, дпс, дорога
Мероприятие пройдет на центральной сцене в парке им. Ю.А. Гагарина Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В центре Челябинска 23 сентября перекроют движение из-за митинга-концерта «Своих не бросаем» в поддержку инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет на центральной сцене в парке им. Ю.А. Гагарина.

«В 14:30 на центральной сцене в парке имени Гагарина состоится митинг-концерт „Своих не бросаем“. С 6 утра и до окончания мероприятия движение транспорта будет ограничено», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Движение автотранспорта будет ограничено по улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка. А также по улице Энтузиастов от Коммуны до пр. Ленина. Также на это же время будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-м Институтском переулке.

В концерте примут участие народный артист РФ Дмитрий Харатьян. Для земляков также выступят ВИА «Ариэль» и лучшие коллективы области.

Референдумы по вопросу вхождения ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий окажет содействие избирательным комиссиям освобожденных территорий.

Голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября 2022 года — вне помещения для голосования. 27 сентября 2022 года — в Челябинске в помещении ДК им. Колющенко.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима.

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В центре Челябинска 23 сентября перекроют движение из-за митинга-концерта «Своих не бросаем» в поддержку инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет на центральной сцене в парке им. Ю.А. Гагарина. «В 14:30 на центральной сцене в парке имени Гагарина состоится митинг-концерт „Своих не бросаем“. С 6 утра и до окончания мероприятия движение транспорта будет ограничено», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Движение автотранспорта будет ограничено по улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка. А также по улице Энтузиастов от Коммуны до пр. Ленина. Также на это же время будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-м Институтском переулке. В концерте примут участие народный артист РФ Дмитрий Харатьян. Для земляков также выступят ВИА «Ариэль» и лучшие коллективы области. Референдумы по вопросу вхождения ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий окажет содействие избирательным комиссиям освобожденных территорий. Голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября 2022 года — вне помещения для голосования. 27 сентября 2022 года — в Челябинске в помещении ДК им. Колющенко. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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