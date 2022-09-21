В центре Челябинска перекроют движение из-за митинга

В центре Челябинска 23 сентября перекроют движение из-за митинга-концерта «Своих не бросаем» в поддержку инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет на центральной сцене в парке им. Ю.А. Гагарина.
«В 14:30 на центральной сцене в парке имени Гагарина состоится митинг-концерт „Своих не бросаем“. С 6 утра и до окончания мероприятия движение транспорта будет ограничено», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Движение автотранспорта будет ограничено по улице Коммуны от Энгельса до 2-го Институтского переулка. А также по улице Энтузиастов от Коммуны до пр. Ленина. Также на это же время будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и на 2-м Институтском переулке.
В концерте примут участие народный артист РФ Дмитрий Харатьян. Для земляков также выступят ВИА «Ариэль» и лучшие коллективы области.
Референдумы по вопросу вхождения ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей, в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий окажет содействие избирательным комиссиям освобожденных территорий.
Голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября 2022 года — вне помещения для голосования. 27 сентября 2022 года — в Челябинске в помещении ДК им. Колющенко.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима.
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