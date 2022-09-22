22 сентября 2022

В ЯНАО подозреваемый в убийстве напал на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Задержанный ранее привлекался за убийство, сообщили в СКР Фото:

Житель Шурышкарского района (ЯНАО), подозреваемый в убийстве, при доставлении в участок напал на полицейского с применением насилия. По данным окружного СКР, задержанный ранее привлекался за умышленное преступление против личности, в том числе и за убийство.

«По данным следствия, 16 сентября 2022 года в селе Овгорт Шурышкарского района в частном доме обнаружено тело мужчины 1954 года рождения с признаками насильственной смерти. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции. В результате грамотно проведенных следственных мероприятий установлен местный житель, подозреваемый в совершении убийства. При доставлении задержанного в участковый пункт полиции им совершено нападение на сотрудника правоохранительных органов с применением насилия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в процессе сотрудниками ведомства была назначена судебно-криминалистическая экспертиза, проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, устанавливаются и допрашиваются свидетели. «В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей», — уточнили там.

Ранее агентство сообщало, что житель Надыма ударил ногой полицейского, за что получил шесть месяцев условного лишения свободы. Он, пытаясь скрыться от правоохранителей, пнул одного из них ногой.

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Житель Шурышкарского района (ЯНАО), подозреваемый в убийстве, при доставлении в участок напал на полицейского с применением насилия. По данным окружного СКР, задержанный ранее привлекался за умышленное преступление против личности, в том числе и за убийство. «По данным следствия, 16 сентября 2022 года в селе Овгорт Шурышкарского района в частном доме обнаружено тело мужчины 1954 года рождения с признаками насильственной смерти. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции. В результате грамотно проведенных следственных мероприятий установлен местный житель, подозреваемый в совершении убийства. При доставлении задержанного в участковый пункт полиции им совершено нападение на сотрудника правоохранительных органов с применением насилия», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в процессе сотрудниками ведомства была назначена судебно-криминалистическая экспертиза, проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, устанавливаются и допрашиваются свидетели. «В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей», — уточнили там. Ранее агентство сообщало, что житель Надыма ударил ногой полицейского, за что получил шесть месяцев условного лишения свободы. Он, пытаясь скрыться от правоохранителей, пнул одного из них ногой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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