Референдум по ЛДНР в Тюмени пройдет за один день

Референдум по вопросу вхождения освобожденных территорий ЛДНР в состав России в Тюмени пройдет 27 сентября. Об этом URA.RU сообщили на горячей линии Избирательной комиссии региона.
«Участники референдума из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать 27 сентября, с 8:00 до 20:00. Место — молодежный театральный центр „Космос“», — рассказали URA.RU на горячей линии областного избиркома.
Ранее URA.RU писало, что с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также других территориях, освобожденных в ходе спецоперации, пройдут референдумы о вхождении в состав РФ. Их жители, в настоящее время находящиеся в России, также смогут воспользоваться этим правом.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»