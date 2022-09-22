22 сентября 2022

Референдум по ЛДНР в Тюмени пройдет за один день

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, референдум, голосование, избиратель
Голосование пройдет 27 сентября (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Референдум по вопросу вхождения освобожденных территорий ЛДНР в состав России в Тюмени пройдет 27 сентября. Об этом URA.RU сообщили на горячей линии Избирательной комиссии региона.

«Участники референдума из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать 27 сентября, с 8:00 до 20:00. Место — молодежный театральный центр „Космос“», — рассказали URA.RU на горячей линии областного избиркома.

Ранее URA.RU писало, что с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также других территориях, освобожденных в ходе спецоперации, пройдут референдумы о вхождении в состав РФ. Их жители, в настоящее время находящиеся в России, также смогут воспользоваться этим правом.

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Референдум по вопросу вхождения освобожденных территорий ЛДНР в состав России в Тюмени пройдет 27 сентября. Об этом URA.RU сообщили на горячей линии Избирательной комиссии региона. «Участники референдума из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать 27 сентября, с 8:00 до 20:00. Место — молодежный театральный центр „Космос“», — рассказали URA.RU на горячей линии областного избиркома. Ранее URA.RU писало, что с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также других территориях, освобожденных в ходе спецоперации, пройдут референдумы о вхождении в состав РФ. Их жители, в настоящее время находящиеся в России, также смогут воспользоваться этим правом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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