Минобороны РФ расширило список не попадающих под частичную мобилизацию

23 сентября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Под категории, которые не попадают под частичную мобилизацию, имеющие высшее образование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны РФ расшило список граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. По словам Минобороны, для обеспечения работы определенных отраслей деятельности в стране, а также финансовой системы России, принято решение о расширении категорий граждан, кто не попадает под частичную мобилизацию. Это люди, которые имеют высшее образование и работают в следующих структурах: В аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Это и разработка и внедрение и обеспечение информационных систем.

В российских операторах связи и задействованным в обеспечении безопасности и функционирования связи. А также, работающих в обеспечении линий связи общего пользования.

В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также лица, которые являются учредителем или редакцией или издателем зарегистрированного СМИ, будь то телеканал или радио или СМИ, задействованных в производстве.

В организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение. С 21 сентября президент России Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию. Данное решение связано со спецоперацией, которая проходит на территории Украины с 24 февраля. В России также заработала горячая линия по мобилизации, где можно получить ответ на главные вопросы. Также уточнялось, что первыми призовут россиян, у которых есть боевой опыт, сообщает телеканал 360. Ранее депутат ГД Виталий Милонов рассказал, почему написал заявление на добровольную мобилизацию. Его решение связано с детьми, пишет RT.

Министерство обороны РФ расшило список граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. По словам Минобороны, для обеспечения работы определенных отраслей деятельности в стране, а также финансовой системы России, принято решение о расширении категорий граждан, кто не попадает под частичную мобилизацию. Это люди, которые имеют высшее образование и работают в следующих структурах: С 21 сентября президент России Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию. Данное решение связано со спецоперацией, которая проходит на территории Украины с 24 февраля. В России также заработала горячая линия по мобилизации, где можно получить ответ на главные вопросы. Также уточнялось, что первыми призовут россиян, у которых есть боевой опыт, сообщает телеканал 360. Ранее депутат ГД Виталий Милонов рассказал, почему написал заявление на добровольную мобилизацию. Его решение связано с детьми, пишет RT.