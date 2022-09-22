22 сентября 2022

Пермские полицейские поймали туалетного мошенника

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , туалет, биотуалет
Пермяк занимался мошенничеством при продаже биотуалета Фото:

В Пермском крае полицейские возбудили дело в отношении пермяка, который мошенничал при продаже биотуалета. Подробности необычного преступления URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«В апреле житель Березников опубликовал на открытой площадке объявление о продаже биотуалета. Жительница Перми на него откликнулась и перевела 4,5 тыс. рублей предоплаты. Однако никакой туалет ей не прислали, сначала продавец тянул время, а потом и вовсе добавил номер телефона пермячки в черный список», — рассказали в полиции.

В правоохранительных органах по факту произошедшего заявление пермячки приняли, а мужчину, присвоившего себе ее деньги, нашли. Подозреваемым оказался 44-летний житель Березников, который в ходе допроса признался в содеянном, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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В Пермском крае полицейские возбудили дело в отношении пермяка, который мошенничал при продаже биотуалета. Подробности необычного преступления URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «В апреле житель Березников опубликовал на открытой площадке объявление о продаже биотуалета. Жительница Перми на него откликнулась и перевела 4,5 тыс. рублей предоплаты. Однако никакой туалет ей не прислали, сначала продавец тянул время, а потом и вовсе добавил номер телефона пермячки в черный список», — рассказали в полиции. В правоохранительных органах по факту произошедшего заявление пермячки приняли, а мужчину, присвоившего себе ее деньги, нашли. Подозреваемым оказался 44-летний житель Березников, который в ходе допроса признался в содеянном, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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