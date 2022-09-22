Пермские полицейские поймали туалетного мошенника

Пермяк занимался мошенничеством при продаже биотуалета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае полицейские возбудили дело в отношении пермяка, который мошенничал при продаже биотуалета. Подробности необычного преступления URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«В апреле житель Березников опубликовал на открытой площадке объявление о продаже биотуалета. Жительница Перми на него откликнулась и перевела 4,5 тыс. рублей предоплаты. Однако никакой туалет ей не прислали, сначала продавец тянул время, а потом и вовсе добавил номер телефона пермячки в черный список», — рассказали в полиции.

В правоохранительных органах по факту произошедшего заявление пермячки приняли, а мужчину, присвоившего себе ее деньги, нашли. Подозреваемым оказался 44-летний житель Березников, который в ходе допроса признался в содеянном, ему грозит до 10 лет тюрьмы.