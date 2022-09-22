На митинг-концерт пришло свыше 11,5 тысяч жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в парке Гагарина 23 сентября провели митинг-концерт в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России «Своих не бросаем». Как сообщили URA.RU организаторы мероприятия, более 10 тысяч человек пришло на митинг и народ продолжает прибывать.

«Спустя час проведения мероприятия, в парке Гагарина уже насчитывалось свыше 11,5 тысяч человек. Подсчет граждан еще ведется, так как горожане продолжают прибывать», — сообщили URA.RU организаторы.

По словам корреспондента, находящегося на месте события, мероприятие посетили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Владимир Павлов. Лантратова рассказала собравшимся, как помогала жителям Краматорска и вывозила раненных детей из зоны боевых действий.

Хэдлайнерами митинг-концерта стали народный артист России Дмитрий Харатьян, ВИА «Ариэль» и лучшие коллективы Челябинской области. Из-за мероприятия в городе с шести часов утра ограничили движение по центру города.

Для челябинцев выступил Дмитрий Харатьян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала, как спасала детей из-под обстрелов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU