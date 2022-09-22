22 сентября 2022

В Челябинске поддержали проведение референдумов по присоединению Донбасса к РФ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку воссоединения Донбасса с Россией в Челябинске
На митинг-концерт пришло свыше 11,5 тысяч жителей Фото:

В Челябинске в парке Гагарина 23 сентября провели митинг-концерт в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России «Своих не бросаем». Как сообщили URA.RU организаторы мероприятия, более 10 тысяч человек пришло на митинг и народ продолжает прибывать.

«Спустя час проведения мероприятия, в парке Гагарина уже насчитывалось свыше 11,5 тысяч человек. Подсчет граждан еще ведется, так как горожане продолжают прибывать», — сообщили URA.RU организаторы.

По словам корреспондента, находящегося на месте события, мероприятие посетили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Владимир Павлов. Лантратова рассказала собравшимся, как помогала жителям Краматорска и вывозила раненных детей из зоны боевых действий.

Хэдлайнерами митинг-концерта стали народный артист России Дмитрий Харатьян, ВИА «Ариэль» и лучшие коллективы Челябинской области. Из-за мероприятия в городе с шести часов утра ограничили движение по центру города.

Митинг в поддержку воссоединения Донбасса с Россией в Челябинске
Для челябинцев выступил Дмитрий Харатьян
Фото:
Митинг в поддержку воссоединения Донбасса с Россией в Челябинске
Депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала, как спасала детей из-под обстрелов
Фото:
Митинг в поддержку воссоединения Донбасса с Россией в Челябинске
Фото:
Митинг в поддержку воссоединения Донбасса с Россией в Челябинске
Фото:

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В Челябинске в парке Гагарина 23 сентября провели митинг-концерт в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России «Своих не бросаем». Как сообщили URA.RU организаторы мероприятия, более 10 тысяч человек пришло на митинг и народ продолжает прибывать. «Спустя час проведения мероприятия, в парке Гагарина уже насчитывалось свыше 11,5 тысяч человек. Подсчет граждан еще ведется, так как горожане продолжают прибывать», — сообщили URA.RU организаторы. По словам корреспондента, находящегося на месте события, мероприятие посетили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Владимир Павлов. Лантратова рассказала собравшимся, как помогала жителям Краматорска и вывозила раненных детей из зоны боевых действий. Хэдлайнерами митинг-концерта стали народный артист России Дмитрий Харатьян, ВИА «Ариэль» и лучшие коллективы Челябинской области. Из-за мероприятия в городе с шести часов утра ограничили движение по центру города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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