В Запорожье прорвались украинские диверсанты

Глава администрации Запорожья Балицкий заявил о прорыве украинских диверсантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, СВО, наемники
В Запорожье проводят работу по ликвидации украинских диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В город Пологи Запорожской области прорвались украинские диверсанты. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в разговоре с журналистами.

«В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», — цитирует РИА «Новости» Балицкого. По его словам, идет работа по ликвидации украинских диверсантов.

В Запорожской области с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, а также Херсонскую область. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В город Пологи Запорожской области прорвались украинские диверсанты. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в разговоре с журналистами. «В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», — цитирует РИА «Новости» Балицкого. По его словам, идет работа по ликвидации украинских диверсантов. В Запорожской области с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, а также Херсонскую область. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...