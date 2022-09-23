В Запорожье прорвались украинские диверсанты

В город Пологи Запорожской области прорвались украинские диверсанты. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в разговоре с журналистами.
«В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», — цитирует РИА «Новости» Балицкого. По его словам, идет работа по ликвидации украинских диверсантов.
В Запорожской области с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, а также Херсонскую область. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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В город Пологи Запорожской области прорвались украинские диверсанты. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в разговоре с журналистами. «В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», — цитирует РИА «Новости» Балицкого. По его словам, идет работа по ликвидации украинских диверсантов. В Запорожской области с 23 по 27 сентября проходит референдум о вхождении в состав РФ. В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль большую часть Запорожья, а также Херсонскую область. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.