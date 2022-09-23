В Донбассе, Запорожье и Херсонской области стартовали референдумы о присоединении к РФ

23 сентября 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Референдумы о вхождении освобожденных территорий проходят с 23 по 27 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Стартовало голосование на референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Для голосующих жителей республик открыты избирательные участки также за пределами регионов, в том числе и в России. Для жителей ДНР работают 450 участков на территории республики и более 200 в России. В свою очередь, для жителей ЛНР открыты 461 участок на территории республики и 201 участок в РФ.

В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами. Жители Херсонской области смогут проголосовать на восьми территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, а также в ряде российских городов.

Сообщается, что проголосовать можно будет по любому документу, удостоверяющему личность, который выдан уполномоченным органом. Проголосовать также можно и по украинскому паспорту с отметкой о прописке в республике.

Референдумы проходят с 23 по 27 сентября. Результаты референдумов будут объявлены в течение пяти дней после голосования.

В ходе голосования жителям Донбасса зададут один вопрос: поддерживаете ли вы вхождение республики в состав России на правах субъекта Федерации? В Херсонской и Запорожской областях — три: хотите ли вы выйти из состава Украины, создать независимые государства и присоединиться к России?

В России уже открыты первые избирательные участки для голосования на референдумах. Например, на Камчатке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевой целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Важным этапом в ходе спецоперации является проведение референдумов на освобожденных территориях. ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума, пишет «Национальная служба новостей». Россияне также поддержали решения о референдумах и защите Донбасса, сообщает телеканал 360.

Стартовало голосование на референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Для голосующих жителей республик открыты избирательные участки также за пределами регионов, в том числе и в России. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевой целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Важным этапом в ходе спецоперации является проведение референдумов на освобожденных территориях. ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума, пишет «Национальная служба новостей». Россияне также поддержали решения о референдумах и защите Донбасса, сообщает телеканал 360.