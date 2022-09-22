22 сентября 2022

Власти объяснили, как получить выплаты мобилизованным жителям ЯНАО

Мобилизованные жители ЯНАО получат выплаты в военкомате
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Мобилизованные получат выплаты в военкомате Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные жители ЯНАО получат единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей через военный комиссариат. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Прием заявлений будет осуществляться непосредственно в местах призыва. Обращаться в дополнительные ведомства не понадобится. Выплату назначат тем, кто мобилизован через военный комиссариат Ямала», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил о том, что мобилизованные граждане региона получат 300 000 рублей. Выплата будет единоразовой.

21 сентября в России началась частичная мобилизация. От ЯНАО на военную службу отправятся 920 призывников. Сборные пункты для мобилизованных жителей региона подготавливают в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Мобилизованные жители ЯНАО получат единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей через военный комиссариат. Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Прием заявлений будет осуществляться непосредственно в местах призыва. Обращаться в дополнительные ведомства не понадобится. Выплату назначат тем, кто мобилизован через военный комиссариат Ямала», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил о том, что мобилизованные граждане региона получат 300 000 рублей. Выплата будет единоразовой. 21 сентября в России началась частичная мобилизация. От ЯНАО на военную службу отправятся 920 призывников. Сборные пункты для мобилизованных жителей региона подготавливают в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...