Власти объяснили, как получить выплаты мобилизованным жителям ЯНАО

Мобилизованные жители ЯНАО получат выплаты в военкомате

Мобилизованные получат выплаты в военкомате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные жители ЯНАО получат единоразовые выплаты в размере 300 тысяч рублей через военный комиссариат. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

«Прием заявлений будет осуществляться непосредственно в местах призыва. Обращаться в дополнительные ведомства не понадобится. Выплату назначат тем, кто мобилизован через военный комиссариат Ямала», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил о том, что мобилизованные граждане региона получат 300 000 рублей. Выплата будет единоразовой.

21 сентября в России началась частичная мобилизация. От ЯНАО на военную службу отправятся 920 призывников. Сборные пункты для мобилизованных жителей региона подготавливают в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надымском районе.