Глава ЯНАО анасировал выплату мобилизованным ямальцам

Власти ЯНАО единоразово будут платить 300 тысяч рублей призванным ямальцам. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
«Принял решение предоставить единовременную выплату в 300 тысяч рублей каждому, кто будет призван с Ямала в соответствии с указом президента. Распространим на наших жителей и другие меры поддержки ветеранов боевых действий», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Также он отметил, что ямальцы тесно связаны с Донбассом. «У нас болит душа за эту землю. Сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении поставленных президентом задач», — отметил Артюхов.
Президент РФ объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Отмечалось, что призываться в первую очередь будут те люди, у которых есть боевой опыт и нужные специальности. С 24 февраля армия России проводит на территории Украины спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Главная цель — защита жителей Донбасса.
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