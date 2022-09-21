21 сентября 2022

Глава ЯНАО анасировал выплату мобилизованным ямальцам

Губернатор Артюхов: в ЯНАО мобилизованным жителям заплатят 300 тысяч рублей
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО принял решения по вылатам для ямальцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти ЯНАО единоразово будут платить 300 тысяч рублей призванным ямальцам. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.

«Принял решение предоставить единовременную выплату в 300 тысяч рублей каждому, кто будет призван с Ямала в соответствии с указом президента. Распространим на наших жителей и другие меры поддержки ветеранов боевых действий», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Также он отметил, что ямальцы тесно связаны с Донбассом. «У нас болит душа за эту землю. Сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении поставленных президентом задач», — отметил Артюхов.

Президент РФ объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Отмечалось, что призываться в первую очередь будут те люди, у которых есть боевой опыт и нужные специальности. С 24 февраля армия России проводит на территории Украины спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Главная цель — защита жителей Донбасса.

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Власти ЯНАО единоразово будут платить 300 тысяч рублей призванным ямальцам. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. «Принял решение предоставить единовременную выплату в 300 тысяч рублей каждому, кто будет призван с Ямала в соответствии с указом президента. Распространим на наших жителей и другие меры поддержки ветеранов боевых действий», — написал губернатор в своем telegram-канале. Также он отметил, что ямальцы тесно связаны с Донбассом. «У нас болит душа за эту землю. Сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении поставленных президентом задач», — отметил Артюхов. Президент РФ объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Отмечалось, что призываться в первую очередь будут те люди, у которых есть боевой опыт и нужные специальности. С 24 февраля армия России проводит на территории Украины спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Главная цель — защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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