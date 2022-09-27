В военкомате ХМАО дали советы мобилизованным югорчанам

Военкомат ХМАО: мобилизованные югорчане должны научиться справляться со страхами в экстремальной ситуации

28 сентября 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Главное, не поддаваться панике Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные югорчане должны научиться обращению с разными видами оружия и справляться со страхами в экстремальной ситуации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ветеран боевых действий в Афганистане, начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. «Во-первых, к подготовке нужно серьезно отнестись. Чтобы, как говорится, оружие в руках не было чужим. А было чем-то родным: как продолжение руки, как продолжение тела. Это очень важно — чувствовать его. Чувствовать сколько патронов в магазине хотя бы примерно остается. Чтобы успеть перезарядиться. Это сразу не дается, конечно, но со временем четко понимаешь. У нас еще была такая практика в течение 3 месяцев — постоянно чередовали пулемет, автомат, гранатомет и снайперскую винтовку, АГС (автоматический гранатомет — прим. URA.RU) и еще что-то. Чередование шло, потому что любая ситуация могла возникнуть. Я пулеметчиком был. Вот пулемет заело и чтобы мог сразу воспользоваться СВД (снайперская винтовка Драгунова-прим. URA.RU) или автоматом. Это учили каждый день», — сказал Голиков.



Ветеран боевых действий обратил внимание, что самое страшное — это паника. «Если не будет паники, все будет нормально. Хотя победить панику сложно. И еще — страх победить невозможно, нормальный человек должен бояться. Это инстинкт самосохранения. Ставится задача и ее нужно выполнять. Страшно, но нужно выполнять», — дополнил Голиков. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава государства уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные югорчане должны научиться обращению с разными видами оружия и справляться со страхами в экстремальной ситуации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ветеран боевых действий в Афганистане, начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков. «Во-первых, к подготовке нужно серьезно отнестись. Чтобы, как говорится, оружие в руках не было чужим. А было чем-то родным: как продолжение руки, как продолжение тела. Это очень важно — чувствовать его. Чувствовать сколько патронов в магазине хотя бы примерно остается. Чтобы успеть перезарядиться. Это сразу не дается, конечно, но со временем четко понимаешь. У нас еще была такая практика в течение 3 месяцев — постоянно чередовали пулемет, автомат, гранатомет и снайперскую винтовку, АГС (автоматический гранатомет — прим. URA.RU) и еще что-то. Чередование шло, потому что любая ситуация могла возникнуть. Я пулеметчиком был. Вот пулемет заело и чтобы мог сразу воспользоваться СВД (снайперская винтовка Драгунова-прим. URA.RU) или автоматом. Это учили каждый день», — сказал Голиков. Ветеран боевых действий обратил внимание, что самое страшное — это паника. «Если не будет паники, все будет нормально. Хотя победить панику сложно. И еще — страх победить невозможно, нормальный человек должен бояться. Это инстинкт самосохранения. Ставится задача и ее нужно выполнять. Страшно, но нужно выполнять», — дополнил Голиков. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава государства уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.