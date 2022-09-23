Студентов-заочников будут привлекать к мобилизации

Как сообщили на горячей линии по вопросам частичной мобилизации, не будут призывать только студентов-очников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Студенты заочной или очно-заочной форм обучения могут быть мобилизованы. Об этом URA.RU рассказали на горячей линии по вопросам частичной мобилизации.
«Не будут призывать только студентов, которые учатся очно», — сообщили на горячей линии. «Их уже касается, но там каждая ситуация будет рассматриваться отдельно военкоматом. Возможно, не коснется», — ответили URA.RU на вопрос, коснется ли мобилизация студентов, которые учатся заочно или очно-заочно.
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