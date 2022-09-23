Путину и Мишустину проиндексируют зарплату

Зарплаты главы государства и премьер-министра поднимутся на 4%
Зарплаты президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина будут проиндексированы на 4% с 1 октября. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации России.
«Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ: а) установленное подпунктом «а» пункта 1 указа президента РФ от 25 июня 2002 года №655 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ», — говорится в документе.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews