Путину и Мишустину проиндексируют зарплату

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Зарплаты главы государства и премьер-министра поднимутся на 4% Фото:

Зарплаты президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина будут проиндексированы на 4% с 1 октября. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации России.

«Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ: а) установленное подпунктом «а» пункта 1 указа президента РФ от 25 июня 2002 года №655 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ», — говорится в документе.

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Зарплаты президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина будут проиндексированы на 4% с 1 октября. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации России. «Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ: а) установленное подпунктом «а» пункта 1 указа президента РФ от 25 июня 2002 года №655 «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ», — говорится в документе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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