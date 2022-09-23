«Новые люди» предложили помочь бизнесу во время мобилизации

Депутат Госдумы Демин предложил помочь бизнесу во время мобилизации

23 сентября 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Предприятия России нуждаются в поддержке во время мобилизации, отметил Александр Демин Фото: пресс-служба партии «Новые люди» Российским предприятиям малого и среднего бизнеса необходимо оказать поддержку в период объявленной в стране частичной мобилизации. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди», глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. «Мы предлагаем запретить введение новых обязательных требований к малому и среднему бизнесу на период проведения мобилизации. То же самое касается и введения любого нового регулирования, которое ухудшает положение малого и среднего бизнеса. Учитывая непростую экономическую ситуацию и тот факт, что мобилизованные ИП, а также руководители и собственники субъектов МСП физически не смогут оперативно решать проблемы, которые всегда возникают при введении новых требований, это может привести к массовому разрушению бизнеса», — сообщил парламентарий URA.RU. По словам Демина, его комитет сейчас работает над масштабным пакетом мер поддержки для бизнеса на время частичной мобилизации. Политик отметил, что подлежащие мобилизации индивидуальные предприниматели должны получить возможность в удобном порядке и в короткие сроки передать управление своим бизнесом доверенному лицу (это поможет избежать развала и закрытия многих малых предприятий, ведь сейчас более 60% субъектов МСП в России — это ИП). Возможность передать управление бизнесом доверенному лицу в упрощенном порядке, по словам Демина, должны получить ИП, у которых занято не менее 5 работников. Также депутат ГД полагает, что государство должно помочь подлежащим мобилизации самозанятым. «Наиболее актуальными мерами поддержки могут стать бесплатная помощь в повторном формировании клиентской базы и продвижении их продуктов/услуг в соцсетях через центры „Мой бизнес“, а также продление для них режима самозанятости после 31.12.2028 на период их участия в боевых действиях», — отметил Демин. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября по решению президента страны Владимира Путина. По данным Минобороны, для помощи в СВО планируют призвать до 300 тысяч резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским предприятиям малого и среднего бизнеса необходимо оказать поддержку в период объявленной в стране частичной мобилизации. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди», глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. «Мы предлагаем запретить введение новых обязательных требований к малому и среднему бизнесу на период проведения мобилизации. То же самое касается и введения любого нового регулирования, которое ухудшает положение малого и среднего бизнеса. Учитывая непростую экономическую ситуацию и тот факт, что мобилизованные ИП, а также руководители и собственники субъектов МСП физически не смогут оперативно решать проблемы, которые всегда возникают при введении новых требований, это может привести к массовому разрушению бизнеса», — сообщил парламентарий URA.RU. По словам Демина, его комитет сейчас работает над масштабным пакетом мер поддержки для бизнеса на время частичной мобилизации. Политик отметил, что подлежащие мобилизации индивидуальные предприниматели должны получить возможность в удобном порядке и в короткие сроки передать управление своим бизнесом доверенному лицу (это поможет избежать развала и закрытия многих малых предприятий, ведь сейчас более 60% субъектов МСП в России — это ИП). Возможность передать управление бизнесом доверенному лицу в упрощенном порядке, по словам Демина, должны получить ИП, у которых занято не менее 5 работников. Также депутат ГД полагает, что государство должно помочь подлежащим мобилизации самозанятым. «Наиболее актуальными мерами поддержки могут стать бесплатная помощь в повторном формировании клиентской базы и продвижении их продуктов/услуг в соцсетях через центры „Мой бизнес“, а также продление для них режима самозанятости после 31.12.2028 на период их участия в боевых действиях», — отметил Демин. Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября по решению президента страны Владимира Путина. По данным Минобороны, для помощи в СВО планируют призвать до 300 тысяч резервистов.