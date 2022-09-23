23 сентября 2022

В Челябинске продают склад магазина «Светофор». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Светофор и жанр. Пермь, магазин светофор
Торгово-офисная площадь находится в районе Потребительского рынка Фото:

В районе Потребительского рынка в Челябинске выставлен на продажу склад магазина «Светофор» по цене 45 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Предлагаем торгово-офисный комплекс в районе Потребительского рынка. Отличные подъездные пути, большая территория для маневра фур. Общая площадь здания: 1284,4 кв. м., земельного участка в собственности — 3 523 кв. м.», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Авторы объявления также сообщают, что в офисах и переговорной комнате выполнен дорогой ремонт, а торговая часть оборудована тремя воротами и окнами выдачи товара. Высота помещений составляет семь метров.

В объекте есть складские и офисные площади

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В районе Потребительского рынка в Челябинске выставлен на продажу склад магазина «Светофор» по цене 45 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «Предлагаем торгово-офисный комплекс в районе Потребительского рынка. Отличные подъездные пути, большая территория для маневра фур. Общая площадь здания: 1284,4 кв. м., земельного участка в собственности — 3 523 кв. м.», — указано в объявлении на сайте «Авито». Авторы объявления также сообщают, что в офисах и переговорной комнате выполнен дорогой ремонт, а торговая часть оборудована тремя воротами и окнами выдачи товара. Высота помещений составляет семь метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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