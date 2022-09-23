Торгово-офисная площадь находится в районе Потребительского рынка Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В районе Потребительского рынка в Челябинске выставлен на продажу склад магазина «Светофор» по цене 45 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Предлагаем торгово-офисный комплекс в районе Потребительского рынка. Отличные подъездные пути, большая территория для маневра фур. Общая площадь здания: 1284,4 кв. м., земельного участка в собственности — 3 523 кв. м.», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Авторы объявления также сообщают, что в офисах и переговорной комнате выполнен дорогой ремонт, а торговая часть оборудована тремя воротами и окнами выдачи товара. Высота помещений составляет семь метров.