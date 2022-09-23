Пермячка встретила извращенца в городском парке культуры и отдыха

24 сентября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Пока правоохранителям не удалось установить личность пермяка-извращенца Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительницу Перми напугал извращенец, которого она встретила в городском парке «Оранжевое лето» (Орджоникидзевский район). Девушка сообщила корреспонденту URA.RU подробности этой неприятной встречи. «Я гуляла в парке по Пролетарской тропе. Мужик меня обогнал. Я шла медленно, голову поворачиваю, он стоит в кустах, штаны спустил и наяривает. Я скорее мужа набрала, начала громко говорить, типа, я иду навстречу, подхожу. Спугнула его, видать, он свернул куда-то», — сообщила собеседница агентства. После инцидента девушка развернулась и побежала в другую сторону. По дороге встретила незнакомую семью, рассказал им эту историю. Они согласились проводить пермячку почти до выхода из парка. Но на дороге у остановки Сочинская, на другой стороне пешеходного перехода девушка снова заметила того же самого человека. Она тут же позвонила в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU информацию о вызове подтвердили. Правоохранители выезжали на место происшествия, но никого поймать не смогли. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности мужчины. Местные жители говорят, что это был не единичный случай. В середине июля пермяков взбудоражило поведение местного жителя, который демонстративно мастурбировал перед детьми. Об этом URA.RU писало ранее. Мужчина был замечен в микрорайоне Железнодорожный.

Жительницу Перми напугал извращенец, которого она встретила в городском парке «Оранжевое лето» (Орджоникидзевский район). Девушка сообщила корреспонденту URA.RU подробности этой неприятной встречи. «Я гуляла в парке по Пролетарской тропе. Мужик меня обогнал. Я шла медленно, голову поворачиваю, он стоит в кустах, штаны спустил и наяривает. Я скорее мужа набрала, начала громко говорить, типа, я иду навстречу, подхожу. Спугнула его, видать, он свернул куда-то», — сообщила собеседница агентства. После инцидента девушка развернулась и побежала в другую сторону. По дороге встретила незнакомую семью, рассказал им эту историю. Они согласились проводить пермячку почти до выхода из парка. Но на дороге у остановки Сочинская, на другой стороне пешеходного перехода девушка снова заметила того же самого человека. Она тут же позвонила в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU информацию о вызове подтвердили. Правоохранители выезжали на место происшествия, но никого поймать не смогли. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности мужчины. Местные жители говорят, что это был не единичный случай. В середине июля пермяков взбудоражило поведение местного жителя, который демонстративно мастурбировал перед детьми. Об этом URA.RU писало ранее. Мужчина был замечен в микрорайоне Железнодорожный.