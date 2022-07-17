Пермяки сообщили об извращенце, пристающем к детям. «Дал нам деньги за молчание»

18 июля 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Жители Перми обеспокоены странным поведением мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяки взбудоражены поведением местного жителя, который демонстративно мастурбировал перед детьми. Мужчина был замечен 17 июля в микрорайоне Железнодорожный, поделились горожане в социальных сетях. «Встает рядом с детьми и начинает мастурбировать. Мы ему угрожали, и он дал нам деньги за молчание», — пишет автор поста в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который в Березниках мастурбировал возле здания МЧС. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермяки взбудоражены поведением местного жителя, который демонстративно мастурбировал перед детьми. Мужчина был замечен 17 июля в микрорайоне Железнодорожный, поделились горожане в социальных сетях. «Встает рядом с детьми и начинает мастурбировать. Мы ему угрожали, и он дал нам деньги за молчание», — пишет автор поста в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который в Березниках мастурбировал возле здания МЧС.