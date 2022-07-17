Жители Перми обеспокоены странным поведением мужчины
Пермяки взбудоражены поведением местного жителя, который демонстративно мастурбировал перед детьми. Мужчина был замечен 17 июля в микрорайоне Железнодорожный, поделились горожане в социальных сетях.
«Встает рядом с детьми и начинает мастурбировать. Мы ему угрожали, и он дал нам деньги за молчание», — пишет автор поста в социальной сети «ВКонтакте».
В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который в Березниках мастурбировал возле здания МЧС.
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