17 июля 2022
16 июля 2022

Пермяки сообщили об извращенце, пристающем к детям. «Дал нам деньги за молчание»

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Жители Перми обеспокоены странным поведением мужчины Фото:

Пермяки взбудоражены поведением местного жителя, который демонстративно мастурбировал перед детьми. Мужчина был замечен 17 июля в микрорайоне Железнодорожный, поделились горожане в социальных сетях.

«Встает рядом с детьми и начинает мастурбировать. Мы ему угрожали, и он дал нам деньги за молчание», — пишет автор поста в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который в Березниках мастурбировал возле здания МЧС.

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Пермяки взбудоражены поведением местного жителя, который демонстративно мастурбировал перед детьми. Мужчина был замечен 17 июля в микрорайоне Железнодорожный, поделились горожане в социальных сетях. «Встает рядом с детьми и начинает мастурбировать. Мы ему угрожали, и он дал нам деньги за молчание», — пишет автор поста в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который в Березниках мастурбировал возле здания МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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