ИНСОМАР: большинство жителей освобожденных территорий поддерживают их вхождение в состав РФ

24 сентября 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

В референдуме готовы принять участие 91% жителей ЛНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ. Об этом сообщили в институте Социального Маркетинга (ИНСОМАР). «В ходе опроса респондентам было предложено ответить на вопрос, вынесенный на референдум, и абсолютное большинство участников опроса поддерживают вхождение в состав Российской Федерации. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%», — сообщается на сайте ИНСОМАР. В Запорожской области 84% опрошенных сообщили, что выступают «за» вхождение региона в состав РФ. В Херсонской области 83% респондентов высказали одобрение этого решения. В ДНР и ЛНР — 94 и 97% соответственно. Большинство жителей этих территорий отметили, что «скорее примут участие в референдуме». Наибольшую готовность проголосовать выразили в ЛНР (91%). Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донбассе начались 23 сентября и проходят до 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов в состав России. Явка на референдуме в Донбассе в первый день составила 23,64%, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на ЦИК. Явка в Запорожской области в первый день достигла 20,52%, передает Nation News. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство жителей освобожденных территорий Украины и Донбасса поддерживают вхождение регионов в состав РФ. Об этом сообщили в институте Социального Маркетинга (ИНСОМАР). «В ходе опроса респондентам было предложено ответить на вопрос, вынесенный на референдум, и абсолютное большинство участников опроса поддерживают вхождение в состав Российской Федерации. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%», — сообщается на сайте ИНСОМАР. В Запорожской области 84% опрошенных сообщили, что выступают «за» вхождение региона в состав РФ. В Херсонской области 83% респондентов высказали одобрение этого решения. В ДНР и ЛНР — 94 и 97% соответственно. Большинство жителей этих территорий отметили, что «скорее примут участие в референдуме». Наибольшую готовность проголосовать выразили в ЛНР (91%). Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донбассе начались 23 сентября и проходят до 27 сентября. Жители голосуют за вхождение регионов в состав России. Явка на референдуме в Донбассе в первый день составила 23,64%, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на ЦИК. Явка в Запорожской области в первый день достигла 20,52%, передает Nation News. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу.