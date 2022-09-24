По словам военнослужащих, мобилизация в России — вынужденная мера
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие ДНР положительно отнеслись к новости о частичной мобилизации в России. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.
«К мобилизации отношусь положительно. Жду всех ребят. Мужчины должны служить, за свою родину отдавать жизнь, за други своя. Наконец-то товарищ Путин принял здравое решение, что всех братьев надо сюда. Мужчины, зовем вас», — сообщил военнослужащий подразделения «Пятнашка» Денис с позывным «Казак».
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.
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