Военнослужащие ДНР положительно отнеслись к новости о частичной мобилизации в России 24 сентября 2022 в 20:18 Размер текста - 17 + По словам военнослужащих, мобилизация в России — вынужденная мера Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ДНР положительно отнеслись к новости о частичной мобилизации в России. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «К мобилизации отношусь положительно. Жду всех ребят. Мужчины должны служить, за свою родину отдавать жизнь, за други своя. Наконец-то товарищ Путин принял здравое решение, что всех братьев надо сюда. Мужчины, зовем вас», — сообщил военнослужащий подразделения «Пятнашка» Денис с позывным «Казак». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Военнослужащие ДНР положительно отнеслись к новости о частичной мобилизации в России. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «К мобилизации отношусь положительно. Жду всех ребят. Мужчины должны служить, за свою родину отдавать жизнь, за други своя. Наконец-то товарищ Путин принял здравое решение, что всех братьев надо сюда. Мужчины, зовем вас», — сообщил военнослужащий подразделения «Пятнашка» Денис с позывным «Казак». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям