Военнослужащие ДНР положительно отнеслись к новости о частичной мобилизации в России

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллеристы, солдат, СВО
По словам военнослужащих, мобилизация в России — вынужденная мера Фото:
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Военнослужащие ДНР положительно отнеслись к новости о частичной мобилизации в России. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«К мобилизации отношусь положительно. Жду всех ребят. Мужчины должны служить, за свою родину отдавать жизнь, за други своя. Наконец-то товарищ Путин принял здравое решение, что всех братьев надо сюда. Мужчины, зовем вас», — сообщил военнослужащий подразделения «Пятнашка» Денис с позывным «Казак».

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.

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Военнослужащие ДНР положительно отнеслись к новости о частичной мобилизации в России. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «К мобилизации отношусь положительно. Жду всех ребят. Мужчины должны служить, за свою родину отдавать жизнь, за други своя. Наконец-то товарищ Путин принял здравое решение, что всех братьев надо сюда. Мужчины, зовем вас», — сообщил военнослужащий подразделения «Пятнашка» Денис с позывным «Казак». Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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