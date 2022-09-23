23 сентября 2022
22 сентября 2022

В Салехарде отключат светофоры на перекрестке трех улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция улицы Героев Хасана. Пермь, светофор не работает, ремонт, ремонт автодороги, реконструкция улицы героев хасана
Светофор отключат на две недели Фото:

В Салехарде (ЯНАО) из-за реконструкции перекрестка улиц Республики, Мира и Мичурина отключат светофор. Об этом администрация города сообщила в telegram-канале.

«С 25 сентября по 9 октября в связи с реконструкцией перекрестка улиц Республики-Мира-Мичурина будут отключены соответствующие светофорные объекты», — указано в сообщении. Горожан просят учесть этот факт при планировании маршрутов.

Ранее URA.RU писало, что в Губкинском (ЯНАО) из-за сломанного светофора на перекрестке за несколько минут чуть не произошли несколько аварий. Видео с места событий опубликовали в соцсетях.

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В Салехарде (ЯНАО) из-за реконструкции перекрестка улиц Республики, Мира и Мичурина отключат светофор. Об этом администрация города сообщила в telegram-канале. «С 25 сентября по 9 октября в связи с реконструкцией перекрестка улиц Республики-Мира-Мичурина будут отключены соответствующие светофорные объекты», — указано в сообщении. Горожан просят учесть этот факт при планировании маршрутов. Ранее URA.RU писало, что в Губкинском (ЯНАО) из-за сломанного светофора на перекрестке за несколько минут чуть не произошли несколько аварий. Видео с места событий опубликовали в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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