В Салехарде отключат светофоры на перекрестке трех улиц

24 сентября 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Светофор отключат на две недели Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) из-за реконструкции перекрестка улиц Республики, Мира и Мичурина отключат светофор. Об этом администрация города сообщила в telegram-канале. «С 25 сентября по 9 октября в связи с реконструкцией перекрестка улиц Республики-Мира-Мичурина будут отключены соответствующие светофорные объекты», — указано в сообщении. Горожан просят учесть этот факт при планировании маршрутов. Ранее URA.RU писало, что в Губкинском (ЯНАО) из-за сломанного светофора на перекрестке за несколько минут чуть не произошли несколько аварий. Видео с места событий опубликовали в соцсетях.

В Салехарде (ЯНАО) из-за реконструкции перекрестка улиц Республики, Мира и Мичурина отключат светофор. Об этом администрация города сообщила в telegram-канале. «С 25 сентября по 9 октября в связи с реконструкцией перекрестка улиц Республики-Мира-Мичурина будут отключены соответствующие светофорные объекты», — указано в сообщении. Горожан просят учесть этот факт при планировании маршрутов. Ранее URA.RU писало, что в Губкинском (ЯНАО) из-за сломанного светофора на перекрестке за несколько минут чуть не произошли несколько аварий. Видео с места событий опубликовали в соцсетях.