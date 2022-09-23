В Салехарде отключат светофоры на перекрестке трех улиц

Светофор отключат на две недели
В Салехарде (ЯНАО) из-за реконструкции перекрестка улиц Республики, Мира и Мичурина отключат светофор. Об этом администрация города сообщила в telegram-канале.
«С 25 сентября по 9 октября в связи с реконструкцией перекрестка улиц Республики-Мира-Мичурина будут отключены соответствующие светофорные объекты», — указано в сообщении. Горожан просят учесть этот факт при планировании маршрутов.
Ранее URA.RU писало, что в Губкинском (ЯНАО) из-за сломанного светофора на перекрестке за несколько минут чуть не произошли несколько аварий. Видео с места событий опубликовали в соцсетях.
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