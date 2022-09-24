Лавров: США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор»

Власти США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор» с помощью односторонних санкций. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
«Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой „задний двор“. Инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение устава и задействуются как инструмент политического шантажа», — заявил Лавров в ходе своего выступления на заседании Организации объединенных наций. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации.
Министр иностранных дел также отметил, что цинизм этой практики очевиден. «Рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости. В том числе, медикаментов, вакцин, продовольствия. Вопиющим примером является длящееся более 60 лет американская блокада Кубы» — добавил Лавров.
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Власти США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор» с помощью односторонних санкций. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой „задний двор“. Инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение устава и задействуются как инструмент политического шантажа», — заявил Лавров в ходе своего выступления на заседании Организации объединенных наций. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации. Министр иностранных дел также отметил, что цинизм этой практики очевиден. «Рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости. В том числе, медикаментов, вакцин, продовольствия. Вопиющим примером является длящееся более 60 лет американская блокада Кубы» — добавил Лавров.