Лавров: США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор»

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
По словам Лаврова, незаконные односторонние санкции США — инструмент принуждения несогласных Фото:
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Власти США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор» с помощью односторонних санкций. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой „задний двор“. Инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение устава и задействуются как инструмент политического шантажа», — заявил Лавров в ходе своего выступления на заседании Организации объединенных наций. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации.

Министр иностранных дел также отметил, что цинизм этой практики очевиден. «Рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости. В том числе, медикаментов, вакцин, продовольствия. Вопиющим примером является длящееся более 60 лет американская блокада Кубы» — добавил Лавров.

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Власти США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор» с помощью односторонних санкций. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой „задний двор“. Инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение устава и задействуются как инструмент политического шантажа», — заявил Лавров в ходе своего выступления на заседании Организации объединенных наций. Трансляция заседания ООН ведется на официальном youtube-канале организации. Министр иностранных дел также отметил, что цинизм этой практики очевиден. «Рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости. В том числе, медикаментов, вакцин, продовольствия. Вопиющим примером является длящееся более 60 лет американская блокада Кубы» — добавил Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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