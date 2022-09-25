ВСУ ударили из HIMARS по гостинице в Херсоне. Видео

25 сентября 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли гостиницу в Херсоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Херсоне в Херсонской области ВСУ обстреляли гостиницу из РСЗО HIMARS. Есть погибшие. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Гостиница, в которой проживали гражданские, подверглась обстрелу ВСУ из РСЗО HIMARS. В результате обстрела есть два погибших», — сообщили корреспонденту в экстренных службах. В числе погибших, предположительно, — экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Гостиница располагается в центре Херсона. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.

В городе Херсоне в Херсонской области ВСУ обстреляли гостиницу из РСЗО HIMARS. Есть погибшие. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Гостиница, в которой проживали гражданские, подверглась обстрелу ВСУ из РСЗО HIMARS. В результате обстрела есть два погибших», — сообщили корреспонденту в экстренных службах. В числе погибших, предположительно, — экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Гостиница располагается в центре Херсона. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.