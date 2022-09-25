ВСУ ударили из HIMARS по гостинице в Херсоне. Видео

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ВСУ обстреляли гостиницу в Херсоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Херсоне в Херсонской области ВСУ обстреляли гостиницу из РСЗО HIMARS. Есть погибшие. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Гостиница, в которой проживали гражданские, подверглась обстрелу ВСУ из РСЗО HIMARS. В результате обстрела есть два погибших», — сообщили корреспонденту в экстренных службах.

В числе погибших, предположительно, — экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Гостиница располагается в центре Херсона. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.

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В городе Херсоне в Херсонской области ВСУ обстреляли гостиницу из РСЗО HIMARS. Есть погибшие. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Гостиница, в которой проживали гражданские, подверглась обстрелу ВСУ из РСЗО HIMARS. В результате обстрела есть два погибших», — сообщили корреспонденту в экстренных службах. В числе погибших, предположительно, — экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Гостиница располагается в центре Херсона. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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