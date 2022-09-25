Сенатор Климов заявил о кратном преимуществе российской армии перед западными

Сенатор Климов: число мобилизованных россиян в два раза больше армии Франции

25 сентября 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Запад испугался численности Российской Армии, сказал Андрей Климов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один процент мобилизационного ресурса России в два раза превосходит численность сухопутной армии Франции. Запад пугает численное и техническое военное преимущество России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. «Сам факт объявления частичной мобилизации уже имеет очень серьезное профилактическое значение. Ни у одной страны нет возможности такую мобилизацию провести. А у нас есть. Сухопутная армия Франции — 150 тысяч человек. Они с ужасом смотрят на то, что мы призываем до одного процента всего лишь не от населения, а от мобилизационного резерва, до 300 тысяч человек. И это уже в два раза больше, чем вся французская армия. Еще по оснащению [опережаем]. Мы спрашиваем их: вам это надо все? Это сигнал не только Западу, но и для нас», — заявил Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что Россия готова к любым угрозам. «Нас хотят разорвать в клочья. Не кого-то в Кремле, а нас. Экс-президент США Барак Обама это говорил еще 2014 году. Мы делаем все для того, чтобы нам не было худо. И чтобы все это понимали за рубежом, что мы готовы ко всем сценариям. Поэтому никакие из них лучше не реализовывать, а свернуть манатки, извиниться, рассчитаться за нанесенный нам ущерб и уйти в свои норы, заниматься развитием собственных стран», — отметил собеседник URA.RU. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны 21 сентября. В Минобороны РФ подчеркнули, что она в первую очередь коснется граждан, имеющих боевой опыт. По его словам, их численность составит до 300 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один процент мобилизационного ресурса России в два раза превосходит численность сухопутной армии Франции. Запад пугает численное и техническое военное преимущество России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. «Сам факт объявления частичной мобилизации уже имеет очень серьезное профилактическое значение. Ни у одной страны нет возможности такую мобилизацию провести. А у нас есть. Сухопутная армия Франции — 150 тысяч человек. Они с ужасом смотрят на то, что мы призываем до одного процента всего лишь не от населения, а от мобилизационного резерва, до 300 тысяч человек. И это уже в два раза больше, чем вся французская армия. Еще по оснащению [опережаем]. Мы спрашиваем их: вам это надо все? Это сигнал не только Западу, но и для нас», — заявил Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что Россия готова к любым угрозам. «Нас хотят разорвать в клочья. Не кого-то в Кремле, а нас. Экс-президент США Барак Обама это говорил еще 2014 году. Мы делаем все для того, чтобы нам не было худо. И чтобы все это понимали за рубежом, что мы готовы ко всем сценариям. Поэтому никакие из них лучше не реализовывать, а свернуть манатки, извиниться, рассчитаться за нанесенный нам ущерб и уйти в свои норы, заниматься развитием собственных стран», — отметил собеседник URA.RU. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны 21 сентября. В Минобороны РФ подчеркнули, что она в первую очередь коснется граждан, имеющих боевой опыт. По его словам, их численность составит до 300 тысяч человек.