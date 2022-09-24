Мобилизованного хирурга из Асбеста с хроническим заболеванием почек отпустили домой. Видео

25 сентября 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

59-летний Виктор Дьячок из Асбеста возвращается домой (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Заведующего хирургическим отделением больницы №1 в городе Асбест (Свердловская область), 59-летнего Виктора Дьячка освободили от участия в спецоперации. Ранее его дочь пожаловалась журналистам, что у отца много проблем со здоровьем, при этом на военную комиссию его не вызвали. О том, что Виктор Дьячок возвращается домой, рассказала у себя в соцсетях его дочь Полина Дьячок. «Слов нет! Это заслуга каждого, кто писал, звонил, участвовал. Спасибо всем, журналистам и людям, которых я даже не знала, друзьям и их коллегам», — написала девушка. К своему посту она прикрепила запись разговора с отцом, в которой он говорит о том, что его вызывали к прокурору и сказали, что отпустят домой. Ранее Полина Дьячок написала в соцсетях, что 22 сентября к ее отцу — 59-летнему заведующего хирургическим отделением городской больницы №1 — пришли с повесткой в военкомат, а на следующий день отправили на военные сборы в Елань. При этом мужчина не прошел военную комиссию, которая должна была установить его группу здоровья. По словам дочери, отец страдает хроническим заболеванием почек, гипертонической болезнью, расширенным варикозом, у него прооперированный рак кожи и он не видит на один глаз.

Заведующего хирургическим отделением больницы №1 в городе Асбест (Свердловская область), 59-летнего Виктора Дьячка освободили от участия в спецоперации. Ранее его дочь пожаловалась журналистам, что у отца много проблем со здоровьем, при этом на военную комиссию его не вызвали. О том, что Виктор Дьячок возвращается домой, рассказала у себя в соцсетях его дочь Полина Дьячок. «Слов нет! Это заслуга каждого, кто писал, звонил, участвовал. Спасибо всем, журналистам и людям, которых я даже не знала, друзьям и их коллегам», — написала девушка. К своему посту она прикрепила запись разговора с отцом, в которой он говорит о том, что его вызывали к прокурору и сказали, что отпустят домой. Ранее Полина Дьячок написала в соцсетях, что 22 сентября к ее отцу — 59-летнему заведующего хирургическим отделением городской больницы №1 — пришли с повесткой в военкомат, а на следующий день отправили на военные сборы в Елань. При этом мужчина не прошел военную комиссию, которая должна была установить его группу здоровья. По словам дочери, отец страдает хроническим заболеванием почек, гипертонической болезнью, расширенным варикозом, у него прооперированный рак кожи и он не видит на один глаз.