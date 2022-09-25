25 сентября 2022

РФ и Беларусь обновят концепцию безопасности Союзного государства

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Россия и Беларусь учтут внешние угрозы в обновленной концепции безопасности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства», — сказал Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, Москва и Минск совместно нарабатывают «механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности стран».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Ранее в российском МИДе допускали, что Белоруссия может вмешаться в конфликт, согласно военной доктрине РФ. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко предрекал скорое завершение специальной операции.

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Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. «В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства», — сказал Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, Москва и Минск совместно нарабатывают «механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности стран». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Ранее в российском МИДе допускали, что Белоруссия может вмешаться в конфликт, согласно военной доктрине РФ. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко предрекал скорое завершение специальной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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