РФ и Беларусь обновят концепцию безопасности Союзного государства

26 сентября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Россия и Беларусь учтут внешние угрозы в обновленной концепции безопасности Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. «В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства», — сказал Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, Москва и Минск совместно нарабатывают «механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности стран». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Ранее в российском МИДе допускали, что Белоруссия может вмешаться в конфликт, согласно военной доктрине РФ. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко предрекал скорое завершение специальной операции.

Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. «В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства», — сказал Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, Москва и Минск совместно нарабатывают «механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности стран». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, основной ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Ранее в российском МИДе допускали, что Белоруссия может вмешаться в конфликт, согласно военной доктрине РФ. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко предрекал скорое завершение специальной операции.