В МИД РФ заявили, что Белоруссия может вмешаться в спецоперацию

МИД РФ: Белоруссия по доктрине РФ обязана вмешаться в спецоперацию

06 сентября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Белоруссия может вмешаться в спецоперацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белоруссия может вмешаться в спецоперацию на Украине, согласно военной доктрине РФ. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. «Военная доктрина Союзного государства, которая, подчеркну, носит сугубо оборонительный характер, предполагает, что применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом <…> Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия и Республика Беларусь смогут достойно защитить свой суверенитет и своих граждан», — сказал Руденко. Его слова передает РИА «Новости». То есть, при случае, Белоруссия должна будет вмешаться в конфликт между Украиной и РФ. При этом он заявил, что российские и белорусские военные находятся в тесном контакте друг с другом и готовы дать отпор любой внешней угрозе. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек скорую развязку конфликта на Украине. Об этом он заявил 1 сентября. По его словам, развязка будет в ближайшее время. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Белоруссия может вмешаться в спецоперацию на Украине, согласно военной доктрине РФ. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. «Военная доктрина Союзного государства, которая, подчеркну, носит сугубо оборонительный характер, предполагает, что применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом <…> Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия и Республика Беларусь смогут достойно защитить свой суверенитет и своих граждан», — сказал Руденко. Его слова передает РИА «Новости». То есть, при случае, Белоруссия должна будет вмешаться в конфликт между Украиной и РФ. При этом он заявил, что российские и белорусские военные находятся в тесном контакте друг с другом и готовы дать отпор любой внешней угрозе. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек скорую развязку конфликта на Украине. Об этом он заявил 1 сентября. По его словам, развязка будет в ближайшее время. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.