Мобилизованный свердловчанин раскрыл, почему не боится идти на фронт. Видео

Житель Первоуральска, попавший под мобилизацию: я сделаю на фронте больше, чем молодые люди без опыта

26 сентября 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Житель Первоуральска отправился территорию проведения спецоперации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Первоуральске у здания городского военного комиссариата местные жители проводили мобилизованных граждан. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с одним из горожан, которого отправят в зону проведения специальной военной операции. По его словам, он сможет сделать на фронте больше, чем молодые люди без опыта. «Служил в Первоуральске в ГАИ, старший лейтенант, в армии служил в дивизии оперативного назначения. Считаю лучше я, чем наши дети. Чувствую себя нормально, я ведь не первый раз с этим сталкиваюсь, я в 90-х уже призывался, служил в специальных войсках. Вот и сейчас нужно, не хочу, чтобы наши дети [шли на фронт]. Лучше я, чем они, я там выполню больше, чем они», — рассказал местный житель Дмитрий Антропов. При этом мужчина отметил, что не боится отправки на передовую. «Ничего страшного, я не боюсь, настроен хорошо и позитивно, ну не первый раз в армию иду. Родные отреагировали тяжело, а как вы думаете. Но все приняли мое решение. У меня брат старший отслужил полтора года в Чечне, были с ним в одной дивизии. Справимся», — уточнил он. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Накануне URA.RU рассказывало, как отправляются на службу екатеринбуржцы. Тогда сообщалось, что чаще всего по собственному желанию являются отслужившие молодые люди в возрасте до 25 лет и мужчины старше 40. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске у здания городского военного комиссариата местные жители проводили мобилизованных граждан. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с одним из горожан, которого отправят в зону проведения специальной военной операции. По его словам, он сможет сделать на фронте больше, чем молодые люди без опыта. «Служил в Первоуральске в ГАИ, старший лейтенант, в армии служил в дивизии оперативного назначения. Считаю лучше я, чем наши дети. Чувствую себя нормально, я ведь не первый раз с этим сталкиваюсь, я в 90-х уже призывался, служил в специальных войсках. Вот и сейчас нужно, не хочу, чтобы наши дети [шли на фронт]. Лучше я, чем они, я там выполню больше, чем они», — рассказал местный житель Дмитрий Антропов. При этом мужчина отметил, что не боится отправки на передовую. «Ничего страшного, я не боюсь, настроен хорошо и позитивно, ну не первый раз в армию иду. Родные отреагировали тяжело, а как вы думаете. Но все приняли мое решение. У меня брат старший отслужил полтора года в Чечне, были с ним в одной дивизии. Справимся», — уточнил он. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет. Накануне URA.RU рассказывало, как отправляются на службу екатеринбуржцы. Тогда сообщалось, что чаще всего по собственному желанию являются отслужившие молодые люди в возрасте до 25 лет и мужчины старше 40.