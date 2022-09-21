Екатеринбуржцы пошли в военкоматы после объявления мобилизации

В военкоматы приходят как возрастные, так и молодые люди Фото: Ульяна Королева / URA.RU

Первые добровольцы пришли в военкоматы Екатеринбурга после объявления частичной мобилизации президентом РФ Владимиром Путиным. Очередей у военкоматов нет, но люди приходят постоянно. Корреспондент URA.RU пообщалась с мужчинами, которые решили отправиться на специальную военную операцию.

В военкомате Кировского района, на первый взгляд, совсем пусто. На улице нет очередей, а внутри, у стойки дежурного, висит объявление: «Сегодня не приемный день, вход только по повесткам». С дежурной общается молодой человек, которому прислали повестку.

К выходу из военкомата направляется мужчина. Разговаривает он не охотно, но на несколько вопросов все-таки отвечает.

«Мне 56 лет. Я служил, долго. [До мобилизации] не приходил в военкомат, потому что раньше нельзя было, а сейчас вот есть возможность. Семья есть, конечно им страшно. Родные отреагировали на мое решение со слезами, но поддержали. Только дураки не боятся. Но, а если сюда это придет?» — говорит он.

Сегодня в военкомате принимают только тех, кому пришла повестка Фото: Ульяна Королева / URA.RU

Ко входу в военкомат идет молодой контрактник с документами и военным билетом в руках. Молодой человек заключил контракт во время срочной службы, срок истекает в конце октября, и он хочет поехать служить на Украину. «Мой командир направил меня сюда, не могу спокойно сидеть на месте, когда другие там», — ответил он на вопрос о причинах такой спешки.

Двое молодых людей, направлявшихся к военкомату, отказались разговаривать, однако на один вопрос все же ответили. «Идем записываться, отправимся к соседям в гости», — заявил один из парней. Судя по внешнему виду, молодым людям около 25 лет.

К 15:00 в военкомат явилось около 60 добровольцев разных возрастов, чтобы встать на учет и попасть на линию боевых действий. При этом чаще всего по собственному желанию являются отслужившие молодые люди в возрасте до 25 лет и мужчины старше 40.

Журналисту удалось пообщаться с мужчиной, которому отказали в мобилизации по состоянию здоровья. Екатеринбуржец с омраченным видом вышел из военкомата со словами «не дают родину защитить», а от подробных комментариев отказался.

Очередей у военкоматов нет, но люди приходят постоянно Фото: Ульяна Королева / URA.RU

А вот в военный комиссариат Октябрьского и Ленинского районов сегодня никто не пришел — там временно отменили прием населения даже по повесткам. В военкомате на улице Ленина, 6 корреспондента развернули сотрудники со словами «посторонним запрещено здесь находиться, информацией поделиться не имеем возможности».

Примечательно, что к каждому военкомату на протяжении нескольких часов периодически приходили женщины с документами и большими пакетами в руках. Однако ни одна из них не захотела раскрывать причину своего визита.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет.