25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Мобилизованные жители ЯНАО получат льготы у нотариуса

Мобилизованным ямальцам услуги нотариусов предоставят бесплатно
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованным ямальцам упростят получение услуг у нотариуса Фото:

Жители ЯНАО, которые получили повестку от военкомата в рамках частичной мобилизации, смогут бесплатно пользоваться услугами нотариуса. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Правлением Нотариальной палаты ЯНАО принято решение о предоставлении льгот гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, на совершение нотариальных действий (кроме договоров купли-продажи и дарения). Лица, подлежащие мобилизации, освобождаются от оплаты услуг правового и технического характера», — пояснили в правительстве.

Также там отметили, что для получения бесплатных услуг у нотариуса мобилизованным нужно предоставить повестку. Кроме того, призывникам необходимо будет оплатить госпошлину. При это они смогут получать услуги нотариуса вне очереди.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение единоразово выплачивать 300 тысяч рублей всем мобилизованным ямальцам. Сейчас в регионе готовится новый пакет льгот для призванных жителей региона.

Частичная мобилизация во всей России была объявлена 21 сентября. А с 24 февраля российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Жители ЯНАО, которые получили повестку от военкомата в рамках частичной мобилизации, смогут бесплатно пользоваться услугами нотариуса. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Правлением Нотариальной палаты ЯНАО принято решение о предоставлении льгот гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации, на совершение нотариальных действий (кроме договоров купли-продажи и дарения). Лица, подлежащие мобилизации, освобождаются от оплаты услуг правового и технического характера», — пояснили в правительстве. Также там отметили, что для получения бесплатных услуг у нотариуса мобилизованным нужно предоставить повестку. Кроме того, призывникам необходимо будет оплатить госпошлину. При это они смогут получать услуги нотариуса вне очереди. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение единоразово выплачивать 300 тысяч рублей всем мобилизованным ямальцам. Сейчас в регионе готовится новый пакет льгот для призванных жителей региона. Частичная мобилизация во всей России была объявлена 21 сентября. А с 24 февраля российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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