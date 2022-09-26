В Кремле признали нарушения при проведении частичной мобилизации

Все нарушения при мобилизации на местах устраняются, заявил Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Есть случаи, когда на местах нарушается указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, но губернаторы работают для исправления ситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Напомню пункт указа [о мобилизации], что Минобороны обеспечивает эту работу. Есть случаи, когда указ нарушается. В некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят журналисты и общественные организации. Это очень важно. Информация доводится до руководства регионов и Минобороны. Эти случаи несоответствия нужным критериям устраняются. Надеемся, что все ошибки исправляются», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
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