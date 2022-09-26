В Кремле признали нарушения при проведении частичной мобилизации

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Все нарушения при мобилизации на местах устраняются, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Есть случаи, когда на местах нарушается указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, но губернаторы работают для исправления ситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Напомню пункт указа [о мобилизации], что Минобороны обеспечивает эту работу. Есть случаи, когда указ нарушается. В некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят журналисты и общественные организации. Это очень важно. Информация доводится до руководства регионов и Минобороны. Эти случаи несоответствия нужным критериям устраняются. Надеемся, что все ошибки исправляются», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

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Есть случаи, когда на местах нарушается указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, но губернаторы работают для исправления ситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Напомню пункт указа [о мобилизации], что Минобороны обеспечивает эту работу. Есть случаи, когда указ нарушается. В некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят журналисты и общественные организации. Это очень важно. Информация доводится до руководства регионов и Минобороны. Эти случаи несоответствия нужным критериям устраняются. Надеемся, что все ошибки исправляются», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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