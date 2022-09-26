В Кремле признали нарушения при проведении частичной мобилизации

26 сентября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

Все нарушения при мобилизации на местах устраняются, заявил Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Есть случаи, когда на местах нарушается указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, но губернаторы работают для исправления ситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Напомню пункт указа [о мобилизации], что Минобороны обеспечивает эту работу. Есть случаи, когда указ нарушается. В некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят журналисты и общественные организации. Это очень важно. Информация доводится до руководства регионов и Минобороны. Эти случаи несоответствия нужным критериям устраняются. Надеемся, что все ошибки исправляются», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Есть случаи, когда на местах нарушается указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, но губернаторы работают для исправления ситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Напомню пункт указа [о мобилизации], что Минобороны обеспечивает эту работу. Есть случаи, когда указ нарушается. В некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят журналисты и общественные организации. Это очень важно. Информация доводится до руководства регионов и Минобороны. Эти случаи несоответствия нужным критериям устраняются. Надеемся, что все ошибки исправляются», — заявил Песков в ходе конференц-колла.