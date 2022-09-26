Европа решает, что делать с уклоняющимися от мобилизации

Еврокомиссия обсуждает с государствами, входящими в Евросоюз, вопрос, принимать ли на своей территории тех, кто уклоняется от мобилизации в России. Такое заявление сделал представитель ЕК Анита Хиппер.
«Еврокомиссия находится в контакте со странами-членами, чтобы оценить ситуацию и подготовить следующие шаги», — ее слова передает ТАСС. Отмечается также, что рабочие группы ЕС 26 и 27 сентября проведут встречи по этому вопросу.
В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ее объявил президент страны Владимир Путин. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал, что никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах страны пока не рассматривалось, дополняет «Федеральное агентство новостей». Решения о закрытии границ тоже не было, пишет сайт MK.RU.
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Еврокомиссия обсуждает с государствами, входящими в Евросоюз, вопрос, принимать ли на своей территории тех, кто уклоняется от мобилизации в России. Такое заявление сделал представитель ЕК Анита Хиппер. «Еврокомиссия находится в контакте со странами-членами, чтобы оценить ситуацию и подготовить следующие шаги», — ее слова передает ТАСС. Отмечается также, что рабочие группы ЕС 26 и 27 сентября проведут встречи по этому вопросу. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ее объявил президент страны Владимир Путин. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал, что никаких решений о введении военного положения в каких-либо регионах страны пока не рассматривалось, дополняет «Федеральное агентство новостей». Решения о закрытии границ тоже не было, пишет сайт MK.RU.