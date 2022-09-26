Рогозина назвали возможным полпредом Путина в Крыму и Донбассе

27 сентября 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Дмитрия Рогозина называют основным кандидатом на должность полпреда на новых территориях, сообщают «Ведомости» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дмитрию Рогозину предрекли новую должность во власти после присоединения ЛДНР, он может стать полпредом президента России Владимира Путина в Крыму и Донбассе. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на собеседника на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса России (ОПК) и два источника, близких к администрации президента РФ. Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин может стать полпредом президента России Владимира Путина в Крыму и Донбассе. Об этом рассказал «Ведомостям» собеседник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к АП. Газета также сообщает, что собеседник в Совете Федерации и близкий к правительству Крыма источник рассказал, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский. Другой собеседник заверил, что в его состав войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Еще один собеседник уточнил, что решение по Рогозину будет принято скоро. По его словам, оно с наибольшей вероятностью будет положительным. По его словам, необходимость создания нового федерального округа он объяснил «непростой ситуацией», сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий. По его мнению, для управления ими нужен «политический тяжеловес». По сведениям газеты, другой близкий к АП источник объясняет возможное назначение Рогозина полпредом президента РФ большим количеством задач. По его словам, «там большой фронт работ, так что это вполне возможно», — допустил собеседник. Он напомнил, что Рогозина до сих пор не назначили на федеральную должность. По его мнению, исходя из этого, есть вероятность, что ему найдут работу именно там, отметил источник «Ведомостей». Ранее Владимир Путин подписал указ о снятии Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса. В Кремле заявили, что со временем найдут ему новую работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дмитрию Рогозину предрекли новую должность во власти после присоединения ЛДНР, он может стать полпредом президента России Владимира Путина в Крыму и Донбассе. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на собеседника на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса России (ОПК) и два источника, близких к администрации президента РФ. Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин может стать полпредом президента России Владимира Путина в Крыму и Донбассе. Об этом рассказал «Ведомостям» собеседник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к АП. Газета также сообщает, что собеседник в Совете Федерации и близкий к правительству Крыма источник рассказал, что в России могут создать новый федеральный округ — Крымский. Другой собеседник заверил, что в его состав войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Еще один собеседник уточнил, что решение по Рогозину будет принято скоро. По его словам, оно с наибольшей вероятностью будет положительным. По его словам, необходимость создания нового федерального округа он объяснил «непростой ситуацией», сложившейся вокруг референдумов о присоединении новых территорий. По его мнению, для управления ими нужен «политический тяжеловес». По сведениям газеты, другой близкий к АП источник объясняет возможное назначение Рогозина полпредом президента РФ большим количеством задач. По его словам, «там большой фронт работ, так что это вполне возможно», — допустил собеседник. Он напомнил, что Рогозина до сих пор не назначили на федеральную должность. По его мнению, исходя из этого, есть вероятность, что ему найдут работу именно там, отметил источник «Ведомостей». Ранее Владимир Путин подписал указ о снятии Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса. В Кремле заявили, что со временем найдут ему новую работу.