Песков пообещал трудоустроить Рогозина

Дмитрий Рогозин не останется без работы, пообещал Дмитрий Песков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин будет «со временем трудоустроен». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о его отставке.

«Рогозин со временем будет трудоустроен, у него будет новая работа. Кремль об этом своевременно сообщит», — сказал Песков в беседе с РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Его место занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов.