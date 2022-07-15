Песков пообещал трудоустроить Рогозина

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Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий, rae, портрет, указательный палец вверх
Дмитрий Рогозин не останется без работы, пообещал Дмитрий Песков Фото:

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин будет «со временем трудоустроен». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о его отставке.

«Рогозин со временем будет трудоустроен, у него будет новая работа. Кремль об этом своевременно сообщит», — сказал Песков в беседе с РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Его место занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин будет «со временем трудоустроен». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о его отставке. «Рогозин со временем будет трудоустроен, у него будет новая работа. Кремль об этом своевременно сообщит», — сказал Песков в беседе с РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Его место занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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