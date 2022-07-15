Песков пообещал трудоустроить Рогозина

Дмитрий Рогозин не останется без работы, пообещал Дмитрий Песков
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин будет «со временем трудоустроен». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о его отставке.
«Рогозин со временем будет трудоустроен, у него будет новая работа. Кремль об этом своевременно сообщит», — сказал Песков в беседе с РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Его место занял экс вице-премьер РФ Юрий Борисов.
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