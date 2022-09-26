В Перми выставляют на торги активы застройщика-банкрота «Трест №14»

27 сентября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

На торги выставляются объекты недвижимости, строительная техника и участки земли Фото: Денис Моргунов © URA.RU Конкурсный управляющий пермского застройщика-банкрота ПАО «Трест №14» Олег Касьянов объявил о проведении аукциона по продаже имущества предприятия. Соответствующие объявления опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. На конкурс выставлены 56 лотов на общую сумму около 240 миллионов рублей. Среди активов — объекты недвижимости, строительная техника, инструменты и земля. Самый дорогой актив — земельный участок, находящийся в поселке Горный Пермского района. «Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома этажностью 1-5 этажа с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения разрешенных видов обслуживания. Площадь 86802 кв. м, адрес: Пермский край, Пермский район, Двуреченское сельское поселение, поселок Горный. Начальная цена — 65 млн рублей», — указано в описании лота. Среди выставленных на продажу активов также указаны сети теплоснабжения и кабельные линии, расположенные в разных районах Перми. Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 октября по 7 ноября 2022 года. Победителями конкурса признают участников, предложивших за лоты наибольшую цену. Компания «Трест №14» являлась одной из крупнейших в Пермском крае. Год назад арбитражный краевой суд признал застройщика банкротом, в отношении юрлица было открыто конкурсное производство. Банкротства акционерного общества добивалась Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала десятки миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конкурсный управляющий пермского застройщика-банкрота ПАО «Трест №14» Олег Касьянов объявил о проведении аукциона по продаже имущества предприятия. Соответствующие объявления опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. На конкурс выставлены 56 лотов на общую сумму около 240 миллионов рублей. Среди активов — объекты недвижимости, строительная техника, инструменты и земля. Самый дорогой актив — земельный участок, находящийся в поселке Горный Пермского района. «Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома этажностью 1-5 этажа с встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения разрешенных видов обслуживания. Площадь 86802 кв. м, адрес: Пермский край, Пермский район, Двуреченское сельское поселение, поселок Горный. Начальная цена — 65 млн рублей», — указано в описании лота. Среди выставленных на продажу активов также указаны сети теплоснабжения и кабельные линии, расположенные в разных районах Перми. Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 октября по 7 ноября 2022 года. Победителями конкурса признают участников, предложивших за лоты наибольшую цену. Компания «Трест №14» являлась одной из крупнейших в Пермском крае. Год назад арбитражный краевой суд признал застройщика банкротом, в отношении юрлица было открыто конкурсное производство. Банкротства акционерного общества добивалась Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала десятки миллионов рублей.