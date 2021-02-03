Вопрос о ликвидации стройкомпании рассматривался на внеочередном собрании акционеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одну из крупнейших строительных компаний Пермского края, ПАО «Строительно-монтажный Трест №14» вновь предложили ликвидировать. Вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидатора рассматривался на внеочередном собрании акционеров. Информация указана на сайте застройщика.

«Формулировка решения, поставленного на голосование: приступить к процедуре добровольной ликвидации ПАО „Трест №14“ […] Назначить ликвидатором „Трест №14“ Варес Яну Олеговну», — указано в документе. В отчете об итогах голосования отмечается, что большинство акционеров проголосовало против данных инициатив.

В январе этого года Арбитражный суд края признал «Трест №14» банкротом. В отношении строительной компании открыто конкурсное производство. Банкротства акционерного общества добивалась Федеральная налоговая служба, которой застройщик задолжал десятки миллионов рублей.

Компания «Трест №14» являлась одной из крупнейших в Пермском крае. Финансовые проблемы у застройщика начались несколько лет назад. В сентябре 2019 года акционеры ПАО «Трест №14» также рассматривали вопрос о ликвидации компании, но решение по нему не приняли. Осенью того же года возможность приобретения ПАО «Трест №14» рассматривала Корпорация развития Пермского края (КРПК), однако впоследствии от этой идеи отказалась.