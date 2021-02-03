03 февраля 2021
02 февраля 2021

Проблемного пермского застройщика вновь предложили ликвидировать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая экскурсия на Белую Башню после консервации. Екатеринбург, гардероб, строительные каски, стройка
Вопрос о ликвидации стройкомпании рассматривался на внеочередном собрании акционеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Одну из крупнейших строительных компаний Пермского края, ПАО «Строительно-монтажный Трест №14» вновь предложили ликвидировать. Вопрос о ликвидации компании и назначении ликвидатора рассматривался на внеочередном собрании акционеров. Информация указана на сайте застройщика.

«Формулировка решения, поставленного на голосование: приступить к процедуре добровольной ликвидации ПАО „Трест №14“ […] Назначить ликвидатором „Трест №14“ Варес Яну Олеговну», — указано в документе. В отчете об итогах голосования отмечается, что большинство акционеров проголосовало против данных инициатив.

В январе этого года Арбитражный суд края признал «Трест №14» банкротом. В отношении строительной компании открыто конкурсное производство. Банкротства акционерного общества добивалась Федеральная налоговая служба, которой застройщик задолжал десятки миллионов рублей.

Компания «Трест №14» являлась одной из крупнейших в Пермском крае. Финансовые проблемы у застройщика начались несколько лет назад. В сентябре 2019 года акционеры ПАО «Трест №14» также рассматривали вопрос о ликвидации компании, но решение по нему не приняли. Осенью того же года возможность приобретения ПАО «Трест №14» рассматривала Корпорация развития Пермского края (КРПК), однако впоследствии от этой идеи отказалась.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...