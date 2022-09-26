26 сентября 2022

В Перми выпустили конфеты к 300-летию города

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, конфеты шоколадные
Первая партия конфет превысила 15 тыс. штук Фото:

В Перми выпустили наборы конфет к юбилею города. На упаковке изображены узнаваемые образы города, а сами кондитерские изделия сделаны в разных вкусах, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Кондитерская фабрика „Пермская“ выпустила набор конфет к юбилею города. Вкусовая палитра объединяет традиционную рецептуру и смелые эксперименты. В дизайне упаковки используются элементы фирменного стиля юбилея и узнаваемые образы городской архитектуры», — передает сайт краевого правительства.

В коробке имеются конфеты с разными вкусами: от традиционного трюфеля до уникальных морковных цукатов и кусочков апельсина с медовой пропиткой в глазури. Кондитерские изделия уже можно купить в магазинах фабрики, позже появиться возможность приобрести их и в других торговых сетях. Первая партия наборов превысила 15 тыс. штук.

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В Перми выпустили наборы конфет к юбилею города. На упаковке изображены узнаваемые образы города, а сами кондитерские изделия сделаны в разных вкусах, сообщает сайт правительства Пермского края. «Кондитерская фабрика „Пермская“ выпустила набор конфет к юбилею города. Вкусовая палитра объединяет традиционную рецептуру и смелые эксперименты. В дизайне упаковки используются элементы фирменного стиля юбилея и узнаваемые образы городской архитектуры», — передает сайт краевого правительства. В коробке имеются конфеты с разными вкусами: от традиционного трюфеля до уникальных морковных цукатов и кусочков апельсина с медовой пропиткой в глазури. Кондитерские изделия уже можно купить в магазинах фабрики, позже появиться возможность приобрести их и в других торговых сетях. Первая партия наборов превысила 15 тыс. штук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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