В Перми выпустили конфеты к 300-летию города

В Перми выпустили наборы конфет к юбилею города. На упаковке изображены узнаваемые образы города, а сами кондитерские изделия сделаны в разных вкусах, сообщает сайт правительства Пермского края.
«Кондитерская фабрика „Пермская“ выпустила набор конфет к юбилею города. Вкусовая палитра объединяет традиционную рецептуру и смелые эксперименты. В дизайне упаковки используются элементы фирменного стиля юбилея и узнаваемые образы городской архитектуры», — передает сайт краевого правительства.
В коробке имеются конфеты с разными вкусами: от традиционного трюфеля до уникальных морковных цукатов и кусочков апельсина с медовой пропиткой в глазури. Кондитерские изделия уже можно купить в магазинах фабрики, позже появиться возможность приобрести их и в других торговых сетях. Первая партия наборов превысила 15 тыс. штук.
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