27 сентября 2022

Пермяк пытался похитить из больницы монитор и медикаменты

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение «Личный доктор» в «Новой больнице». Екатеринбург, кабинет врача
Мужчина пытался обокрасть больницу Фото:

В Чернушке (Пермский край) будут судить мужчину за попытку кражи из местной больницы. Подробности неудавшегося преступления рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что ночью в отделение районной больницы поступил мужчина в сильном алкогольном опьянении. Немного протрезвев, он воспользовался тем, что персонал был занят, пробрался в лабораторию и взял там монитор с компьютерной мышкой, а также медпрепараты. Добытое пермяк сложил в пакет и направился к выходу, но скрыться ему не удалось. Медперсонал больницы остановили мужчину и удерживали его, пока не приехала полиция», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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В Чернушке (Пермский край) будут судить мужчину за попытку кражи из местной больницы. Подробности неудавшегося преступления рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Установлено, что ночью в отделение районной больницы поступил мужчина в сильном алкогольном опьянении. Немного протрезвев, он воспользовался тем, что персонал был занят, пробрался в лабораторию и взял там монитор с компьютерной мышкой, а также медпрепараты. Добытое пермяк сложил в пакет и направился к выходу, но скрыться ему не удалось. Медперсонал больницы остановили мужчину и удерживали его, пока не приехала полиция», — рассказали в ведомстве. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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