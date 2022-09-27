Пермяк пытался похитить из больницы монитор и медикаменты

Мужчина пытался обокрасть больницу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Чернушке (Пермский край) будут судить мужчину за попытку кражи из местной больницы. Подробности неудавшегося преступления рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что ночью в отделение районной больницы поступил мужчина в сильном алкогольном опьянении. Немного протрезвев, он воспользовался тем, что персонал был занят, пробрался в лабораторию и взял там монитор с компьютерной мышкой, а также медпрепараты. Добытое пермяк сложил в пакет и направился к выходу, но скрыться ему не удалось. Медперсонал больницы остановили мужчину и удерживали его, пока не приехала полиция», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.