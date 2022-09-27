В Кремле с тревогой отреагировали на ЧП на «Северном потоке»

Песков: Кремль обеспокоен новостями об аварии на «Северном потоке»

27 сентября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, ситуация с «Северным потоком» требует срочного разбирательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль чрезвычайно обеспокоен новостями об аварии на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков. «Вчера была информация и от „Газпрома“ и от компании-оператора. Это очень тревожные новости. Речь идет о неких разрушениях в трубе непонятного какого характера в датской экономической зоне. Значительно упало давление в трубах, это беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями» — цитирует пресс-секретарь президента корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что нельзя исключать и вариант диверсии на газопроводе. «Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть разрушение трубы, а что стало причиной — до того, как появятся результаты исследования, диверсию исключать нельзя», — ответил пресс-секретарь на вопрос корреспондента о том, могла ли послужить причиной неполадок на «Северном потоке» диверсия. Ранее оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока». Причины произошедшего выясняются.

Кремль чрезвычайно обеспокоен новостями об аварии на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков. «Вчера была информация и от „Газпрома“ и от компании-оператора. Это очень тревожные новости. Речь идет о неких разрушениях в трубе непонятного какого характера в датской экономической зоне. Значительно упало давление в трубах, это беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями» — цитирует пресс-секретарь президента корреспондент URA.RU. Песков также отметил, что нельзя исключать и вариант диверсии на газопроводе. «Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть разрушение трубы, а что стало причиной — до того, как появятся результаты исследования, диверсию исключать нельзя», — ответил пресс-секретарь на вопрос корреспондента о том, могла ли послужить причиной неполадок на «Северном потоке» диверсия. Ранее оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока». Причины произошедшего выясняются.