Оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока»

27 сентября 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Причины произошедшего выясняются Фото: DPA/ТАСС На обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления „Северного потока-1“ зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода», — передает ТАСС со ссылкой на заявление оператора проекта Nord Stream AG. Также доложили, что причины произошедшего выясняются. Ранее представитель Минэкономики Германии доложил о падении давления на «Северном потоке-2». Известно, что утечка газа произошла на нитке А исключительной экономической зоне Дании. Данный инцидент зафиксировал диспетчер береговой площадки.

На обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления „Северного потока-1“ зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода», — передает ТАСС со ссылкой на заявление оператора проекта Nord Stream AG. Также доложили, что причины произошедшего выясняются. Ранее представитель Минэкономики Германии доложил о падении давления на «Северном потоке-2». Известно, что утечка газа произошла на нитке А исключительной экономической зоне Дании. Данный инцидент зафиксировал диспетчер береговой площадки.