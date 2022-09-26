26 сентября 2022

Оператор Nord Stream AG доложил о падении давления на обеих нитках «Северного потока»

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины произошедшего выясняются Фото:

На обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.

«Сегодня вечером диспетчеры центра управления „Северного потока-1“ зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода», — передает ТАСС со ссылкой на заявление оператора проекта Nord Stream AG. Также доложили, что причины произошедшего выясняются.

Ранее представитель Минэкономики Германии доложил о падении давления на «Северном потоке-2». Известно, что утечка газа произошла на нитке А исключительной экономической зоне Дании. Данный инцидент зафиксировал диспетчер береговой площадки.

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На обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления „Северного потока-1“ зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода», — передает ТАСС со ссылкой на заявление оператора проекта Nord Stream AG. Также доложили, что причины произошедшего выясняются. Ранее представитель Минэкономики Германии доложил о падении давления на «Северном потоке-2». Известно, что утечка газа произошла на нитке А исключительной экономической зоне Дании. Данный инцидент зафиксировал диспетчер береговой площадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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