Чиновников Салехарда научили отвечать людям в соцсетях

Специалисты ЦУР ЯНАО провели семинар для работников администрации Салехарда

27 сентября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

С начала года ЦУР ЯНАО зафиксировал десятки тысяч обращений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) ЯНАО обучили чиновников администрации Салехарда о правилах работы с обращениями граждан в социальных сетях. Как рассказали URA.RU в ЦУР, чаще всего жителей окружной столицы беспокоят вопросы благоустройства территорий и дороги. «На семинаре речь шла о правилах работы с обращениями граждан на платформе обратной связи и социальных сетях. На конкретных примерах были разобраны типичные ошибки при работе с сообщениями. По статистике наибольшее количество обращений от жителей Салехарда поступает по вопросам, касающимся благоустройства территорий и дорог», — сообщили в Центре. Собеседники отметили, что среди муниципалитетов ЯНАО окружная столица традиционно входит в пятерку ведущих по числу обращений граждан. Всего с начала года по Салехарду было обработано порядка 5 тысяч сообщений. По словам руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко, всего в регионе к системе «Госпаблики» на сегодняшний день уже подключено 481 учреждение. С начала года зафиксировано более 29 тысяч обращений граждан в социальных сетях и 8 760 на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) ЯНАО обучили чиновников администрации Салехарда о правилах работы с обращениями граждан в социальных сетях. Как рассказали URA.RU в ЦУР, чаще всего жителей окружной столицы беспокоят вопросы благоустройства территорий и дороги. «На семинаре речь шла о правилах работы с обращениями граждан на платформе обратной связи и социальных сетях. На конкретных примерах были разобраны типичные ошибки при работе с сообщениями. По статистике наибольшее количество обращений от жителей Салехарда поступает по вопросам, касающимся благоустройства территорий и дорог», — сообщили в Центре. Собеседники отметили, что среди муниципалитетов ЯНАО окружная столица традиционно входит в пятерку ведущих по числу обращений граждан. Всего с начала года по Салехарду было обработано порядка 5 тысяч сообщений. По словам руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко, всего в регионе к системе «Госпаблики» на сегодняшний день уже подключено 481 учреждение. С начала года зафиксировано более 29 тысяч обращений граждан в социальных сетях и 8 760 на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».