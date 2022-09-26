26 сентября 2022

Чиновников Салехарда научили отвечать людям в соцсетях

Специалисты ЦУР ЯНАО провели семинар для работников администрации Салехарда
© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы дома возле свердловской филармонии подают обращение к Николаю Цуканову. Екатеринбург, документ, ноутбук, обращение, читает урару, ura ru, читает ура ру
С начала года ЦУР ЯНАО зафиксировал десятки тысяч обращений Фото:

Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) ЯНАО обучили чиновников администрации Салехарда о правилах работы с обращениями граждан в социальных сетях. Как рассказали URA.RU в ЦУР, чаще всего жителей окружной столицы беспокоят вопросы благоустройства территорий и дороги.

«На семинаре речь шла о правилах работы с обращениями граждан на платформе обратной связи и социальных сетях. На конкретных примерах были разобраны типичные ошибки при работе с сообщениями. По статистике наибольшее количество обращений от жителей Салехарда поступает по вопросам, касающимся благоустройства территорий и дорог», — сообщили в Центре.

Собеседники отметили, что среди муниципалитетов ЯНАО окружная столица традиционно входит в пятерку ведущих по числу обращений граждан. Всего с начала года по Салехарду было обработано порядка 5 тысяч сообщений.

По словам руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко, всего в регионе к системе «Госпаблики» на сегодняшний день уже подключено 481 учреждение. С начала года зафиксировано более 29 тысяч обращений граждан в социальных сетях и 8 760 на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

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Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) ЯНАО обучили чиновников администрации Салехарда о правилах работы с обращениями граждан в социальных сетях. Как рассказали URA.RU в ЦУР, чаще всего жителей окружной столицы беспокоят вопросы благоустройства территорий и дороги. «На семинаре речь шла о правилах работы с обращениями граждан на платформе обратной связи и социальных сетях. На конкретных примерах были разобраны типичные ошибки при работе с сообщениями. По статистике наибольшее количество обращений от жителей Салехарда поступает по вопросам, касающимся благоустройства территорий и дорог», — сообщили в Центре. Собеседники отметили, что среди муниципалитетов ЯНАО окружная столица традиционно входит в пятерку ведущих по числу обращений граждан. Всего с начала года по Салехарду было обработано порядка 5 тысяч сообщений. По словам руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко, всего в регионе к системе «Госпаблики» на сегодняшний день уже подключено 481 учреждение. С начала года зафиксировано более 29 тысяч обращений граждан в социальных сетях и 8 760 на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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