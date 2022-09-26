Сирот Тюменской области массово обделяли правами на жилплощадь

Сироты из Заводоуковска и Ишима обратились в областную прокуратуру с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«Установлено, что заявители состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жильем. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было. В целях восстановления нарушенных прав граждан межрайонные прокуроры направили в суд иски о возложении на Правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения», — сообщили в ведомстве.
Судебные иски были рассмотрены и удовлетворены. В настоящий момент сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в Ишимском районе и Заводоуковском городском округе.
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