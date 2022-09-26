Сирот Тюменской области массово обделяли правами на жилплощадь

Прокуратура Тюменской области провела проверку о нарушении прав детей-сирот

27 сентября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

В настоящий момент граждане уже получили ключи от квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сироты из Заводоуковска и Ишима обратились в областную прокуратуру с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Установлено, что заявители состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жильем. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было. В целях восстановления нарушенных прав граждан межрайонные прокуроры направили в суд иски о возложении на Правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения», — сообщили в ведомстве. Судебные иски были рассмотрены и удовлетворены. В настоящий момент сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в Ишимском районе и Заводоуковском городском округе.

Сироты из Заводоуковска и Ишима обратились в областную прокуратуру с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Установлено, что заявители состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жильем. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было. В целях восстановления нарушенных прав граждан межрайонные прокуроры направили в суд иски о возложении на Правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения», — сообщили в ведомстве. Судебные иски были рассмотрены и удовлетворены. В настоящий момент сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в Ишимском районе и Заводоуковском городском округе.