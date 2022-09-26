26 сентября 2022

Сирот Тюменской области массово обделяли правами на жилплощадь

Прокуратура Тюменской области провела проверку о нарушении прав детей-сирот
© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящий момент граждане уже получили ключи от квартир Фото:

Сироты из Заводоуковска и Ишима обратились в областную прокуратуру с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Установлено, что заявители состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жильем. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было. В целях восстановления нарушенных прав граждан межрайонные прокуроры направили в суд иски о возложении на Правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения», — сообщили в ведомстве.

Судебные иски были рассмотрены и удовлетворены. В настоящий момент сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в Ишимском районе и Заводоуковском городском округе.

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Сироты из Заводоуковска и Ишима обратились в областную прокуратуру с просьбой провести проверку о нарушении их жилищных прав. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Установлено, что заявители состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жильем. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было. В целях восстановления нарушенных прав граждан межрайонные прокуроры направили в суд иски о возложении на Правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения», — сообщили в ведомстве. Судебные иски были рассмотрены и удовлетворены. В настоящий момент сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в Ишимском районе и Заводоуковском городском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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