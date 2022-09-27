Минобороны РФ высказалось о принудительном возвращении уехавших в Казахстан и Грузию

Минобороны России не будет возвращать тех, кто уехал из страны

27 сентября 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Те, кто уехал из России в другие страны, не будут преследоваться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минобороны России не будет принудительно возвращать граждан, уехавших в другие страны после объявления частичной мобилизации. Об этом говорится в сообщении ведомства. «В рамках частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там россиян не направляло, не разрабатывало и не планирует», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Оно опубликовано в telegram-канале министерства. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. В рамках мобилизационных мероприятий, планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.

Минобороны России не будет принудительно возвращать граждан, уехавших в другие страны после объявления частичной мобилизации. Об этом говорится в сообщении ведомства. «В рамках частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Казахстана, Грузии и других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там россиян не направляло, не разрабатывало и не планирует», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Оно опубликовано в telegram-канале министерства. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. В рамках мобилизационных мероприятий, планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.