Свердловчане сплотились, чтобы проводить мобилизованных на фронт

Корреспондент URA.RU поговорил с жителями Первоуральска, которых отправили на спецоперацию

26 сентября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Из Первоуральска 25 мужчин отправились на боевую подготовку, после которой они поедут в зону спецоперации Фото: Ульяна Королева / URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Меньше чем за неделю из Свердловской области призвали уже больше тысячи человек в рамках частичной мобилизации. Автобусы со служащими запаса практически ежедневно увозят мужчин в распредпункты, где они проходят подготовку и после отправятся в войска. Журналист URA.RU побывал в военкомате Первоуральска и поговорил с теми, кто отправляется в зону проведения специальной военной операции. Сегодня из Первоуральска в поселок Елань, где находится военная часть, на двухмесячную переподготовку отправились около 25 человек. Мужчины после медкомиссии вышли к своим близким, их встретили пожеланиями удачи и объятиями. Олег Баландин два года назад прошел срочную службу на Дальнем Востоке, сегодня он в числе мобилизованных. «О чем мыслить, что будет — неизвестно, приедем туда, там будет уже все ясно. Сейчас думать о плохом не надо, на позитиве. Для меня это обязанность, надо — значит надо, от этого не убежать, не скрыться. Служил на Дальнем Востоке, по званию младший лейтенант. Водил, стрелял, (да все стреляли), больше ничего. Будет переподготовка, поедем на учения на 2 месяца, в военную часть в Елани, больше ничего не говорили», — рассказал он корреспонденту URA.RU. Горячо провожали родные и местного жителя Дмитрия Антропова, которого новоиспеченные боевые товарищи уже неофициально провозгласили «командиром». По его словам, он не боится идти на фронт. «Считаю лучше я, чем наши дети. Чувствую себя нормально, я ведь не первый раз с этим сталкиваюсь, в 90-х уже призывался, служил в специальных войсках. Вот и сейчас нужно, не хочу, чтобы наши дети [шли на фронт]. Лучше я, чем они, я там выполню больше, чем они», — заявил мужчина. Инициатором ярких проводов мобилизованных земляков выступило местное отделение ДОСААФ. Представители организации пришли к местному военкомату с флагами России, а на улице включили патриотичную музыку. «Всегда хочется возвращаться туда, где тебя ждут. И нужно достойно проводить, показать ребятам, что это не просто „какая-то прогулка“, так как действительно они едут защищать нашу родину», — рассказал сотрудник ДОСААФ Сергей. Для поддержки мобилизованных и их родных в Первоуральске создадут горячую линию, инициаторами этого проекта выступило местное отделение «Ассоциации юристов России». Председатель Общественного совета при администрации Западного управленческого округа Татьяна Будкевич заявила, что эту горячую линию создают сотрудники ассоциации. «Чтобы звонили, писали нам, когда возникают юридические вопросы и мы ответим на все их вопросы», — отмечает она. Чтобы проводить военных запаса в распределительный пункт, у военкомата собрались десятки близких и родственников мобилизлованных Фото: Ульяна Королева / URA.RU Заместитель главы администрации Первоуральска Виталий Тамман также посетил военкомат рано утром. В разговоре с URA.RU он рассказал о работе городских властей, которая ведется в рамках мобилизации. «После завершения всех мобилизационных мероприятий, окончательные списки призванных первоуральцев будут переданы в администрацию, для дальнейшей социальной работы с их семьями — например, оказания помощи по переводу детей в другие образовательные учреждения, предоставлению мест в садиках, путевок в оздоровительные лагеря и так далее», — рассказал он. Всего в Свердловской области для участия в спецоперации призовут 9700 мужчин. Первая группа мобилизованных отправилась из Сухого Лога и Верхней Пышмы, Березовского и других городов и поселков региона. Ранее URA.RU сообщало, что военкоматы Свердловской области в рамках частичной мобилизации призвали для участия в спецоперации тысячу военных запаса. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Меньше чем за неделю из Свердловской области призвали уже больше тысячи человек в рамках частичной мобилизации. Автобусы со служащими запаса практически ежедневно увозят мужчин в распредпункты, где они проходят подготовку и после отправятся в войска. Журналист URA.RU побывал в военкомате Первоуральска и поговорил с теми, кто отправляется в зону проведения специальной военной операции. Сегодня из Первоуральска в поселок Елань, где находится военная часть, на двухмесячную переподготовку отправились около 25 человек. Мужчины после медкомиссии вышли к своим близким, их встретили пожеланиями удачи и объятиями. Олег Баландин два года назад прошел срочную службу на Дальнем Востоке, сегодня он в числе мобилизованных. Горячо провожали родные и местного жителя Дмитрия Антропова, которого новоиспеченные боевые товарищи уже неофициально провозгласили «командиром». По его словам, он не боится идти на фронт. «Считаю лучше я, чем наши дети. Чувствую себя нормально, я ведь не первый раз с этим сталкиваюсь, в 90-х уже призывался, служил в специальных войсках. Вот и сейчас нужно, не хочу, чтобы наши дети [шли на фронт]. Лучше я, чем они, я там выполню больше, чем они», — заявил мужчина. Инициатором ярких проводов мобилизованных земляков выступило местное отделение ДОСААФ. Представители организации пришли к местному военкомату с флагами России, а на улице включили патриотичную музыку. «Всегда хочется возвращаться туда, где тебя ждут. И нужно достойно проводить, показать ребятам, что это не просто „какая-то прогулка“, так как действительно они едут защищать нашу родину», — рассказал сотрудник ДОСААФ Сергей. Для поддержки мобилизованных и их родных в Первоуральске создадут горячую линию, инициаторами этого проекта выступило местное отделение «Ассоциации юристов России». Председатель Общественного совета при администрации Западного управленческого округа Татьяна Будкевич заявила, что эту горячую линию создают сотрудники ассоциации. «Чтобы звонили, писали нам, когда возникают юридические вопросы и мы ответим на все их вопросы», — отмечает она. Заместитель главы администрации Первоуральска Виталий Тамман также посетил военкомат рано утром. В разговоре с URA.RU он рассказал о работе городских властей, которая ведется в рамках мобилизации. «После завершения всех мобилизационных мероприятий, окончательные списки призванных первоуральцев будут переданы в администрацию, для дальнейшей социальной работы с их семьями — например, оказания помощи по переводу детей в другие образовательные учреждения, предоставлению мест в садиках, путевок в оздоровительные лагеря и так далее», — рассказал он. Всего в Свердловской области для участия в спецоперации призовут 9700 мужчин. Первая группа мобилизованных отправилась из Сухого Лога и Верхней Пышмы, Березовского и других городов и поселков региона. Ранее URA.RU сообщало, что военкоматы Свердловской области в рамках частичной мобилизации призвали для участия в спецоперации тысячу военных запаса. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе.